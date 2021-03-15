橙縣恢復室內堂食 生意雖會變好 卻面臨招工難

橙縣14日餐廳恢復室內堂食。（爾灣眉州東坡）

橙縣 （Orange County）14日疫情 降入紅色等級，允許多個行業重啟室內運營或擴大客容量。其中餐廳可恢復室內堂食，但客容量在25%以內。對此，橙縣的餐廳業者表示歡迎，稱會幫助餐廳恢復生意，但同時也存在挑戰。

進入紅色級，餐廳開放室內用餐後，只允許25%客容量或100人以內，看哪一個人數比較少；桌子保持八呎距離；每桌限六人並且來自同一個家庭；戶外用餐從限制一個家庭，增加至三個家庭最多六人。

爾灣市眉州東坡經理Jay表示，餐廳已於14日開放室內堂食，第一天已有客人進店用餐。但目前只有少數客人知道可室內用餐，還需經過一段時間客流才會回升。餐廳通過網路、App等方式告知客人已經開放室內用餐。

因室內只能有25%的客容量，眉州東坡室內也進行座位調整。Jay說，因為餐廳內部空間很大，基本上不擔心會超過該客容量。此外，一些卡座都用塑料包裹起來，讓客人用餐時保持社交距離 。恢復室內用餐前，員工們都加緊打掃室內，布置給客人最好的用餐環境。

橙縣托斯汀市（Tustin）中餐廳天香樓，計畫在15日開啟室內堂食。一位店員說，目前主要面臨員工短缺問題。餐廳員工先前在疫情中離職，現在恢復營業後，業務量肯定會上升，須再招新員工。相比於只有外賣和戶外堂食，重啟室內堂食一定會增加業務。

但目前不少餐廳面臨招工難的問題。據南加一位不願具名的餐廳老闆，疫情期間，曾在餐廳服務的員工都轉到其他行業，如咖啡包裝業、快遞業，工資每小時達20元。他說，疫情期間，餐廳開了關、關了開，對員工來說很受打擊。他們被解雇後也要養家活口，也要找別的工作。現在餐廳恢復營業，很難再把他們招回來。店裡留下的多是老員工，或家住附近的員工。能否找到穩定的員工隊伍，對餐廳重啟是巨大挑戰。