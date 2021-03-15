南加兩縣降為紅色等級 餐廳、影院重啟

洛縣抗擊新冠疫情取得進展，將在周一（15日）進入限制較少的紅色等級。但鄰近的橙縣和聖伯納汀諾縣已於周日即14日重啟多個行業。（取自洛杉磯縣府臉書）

洛杉磯縣從15日（周一）進入疫情限制較少的紅色等級，但鄰近的橙縣（Orange County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）已於14日降為紅色等級，允許多個行業重啟室內運營或擴大客容量。這兩個縣允許重新開放的室內活動包括：餐廳室內用餐、影院、健身 房、博物館 和動物園 。

邁入紅色後，電影院允許25%客容量或100人以內，看哪一種比較少，必須預約座位。餐廳開放室內用餐，但只允許25%客容量或100人以內，看哪一種比較少；桌子保持八呎距離；每桌限六人並來自同一個家庭；戶外用餐從限一個家庭增加至三個家庭最多六人。

K至12年級學校是否開放面授課，將由學區官員自行決定；州級指引允許學校可完全重開現場授課，但須遵守縣衛生局的衛生規定。健身房允許室內運營，但只有10%客容量。博物館和動物園可室內運營，只能有25%客容量。零售店和購物中心的室內客容量，則從25%增加至50%。

只要某個重災的縣，已達到接種了200萬劑疫苗目標，州政府將放寬對縣級要求，各地可以對照防疫藍圖的四個層次標準，逐漸從限制性最強的紫色，降低到紅色等級。

紅色等級還允許私人室內聚會最多可有三個不同家庭的人們，但需戴口罩並保持社交距離。已接種疫苗的人可在小範圍在室內聚會，且無需戴口罩及保持距離。

重新開放的各行業衛生規定，會公布在縣府的公衛局官網。