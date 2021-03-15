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想領紓困金…視收入是否逾8萬 決定報稅順序

記者李雪／洛杉磯報導
南加州中國大專聯合校友會14日舉辦「2021稅務規劃視訊講座」。（視訊會議截圖）
南加州中國大專聯合校友會14日舉辦「2021稅務規劃視訊講座」。（視訊會議截圖）

南加州中國大專院校聯合校友會14日舉辦「2021稅務規劃視訊講座」，講解「省稅就是賺錢 - 當前節稅策略」，並介紹實用節稅策略，還介紹「老了、病了，我們未來可以抵稅、使用IRA來支付的長照選擇」。

國稅局稅務師祝若琍介紹領取紓困金策略。例如剛通過的第三輪紓困支票，若個人調整後所得（AGI）逾8萬元就無領取資格，故若2020年收入超過8萬，先不報2020年的稅，這樣會自動用2019年比較少且小於8萬的紀錄，等收到紓困支票後再報稅。反之，如果2019年收入較高，之前沒拿到第一輪和第二輪紓困支票，但2020年因疫情收入降低，就應該趕快報2020年的稅，且可以把前兩張支票也從2020年稅表中拿回來。

如果民眾收入接近8萬元，但超過一點，可通過存一點錢在傳統IRA或健康儲蓄帳戶（Health Saving Account）等，從而降低收入，以便領到支票。這些都可在報稅截止日4月15日前做。此外之前兩輪紓困案都要求，如果子女唸大學就拿不到，但是若2020年兒女工讀有一點收入，可以單獨報稅，這樣三輪都可以拿到。

她還介紹幾個節稅妙招。她解釋從總體看來，美國國債和GDP的比例遠超二戰時期，入不敷出只有增稅，通常認為未來美國人的稅務會更重。因此可善用羅斯轉換（Roth conversion），尤其未來稅率可能會增加，不如現在先付稅，因此羅斯IRA具有優勢。

比如這一年若收入降低，就可把一部分的傳統IRA轉為羅斯IRA，相當於按照當年收入當年將稅付掉，但又不要多到讓收入到更高級別的課稅。這種做法每年可以轉一部分。

其次，聯邦長期資本利得稅率有三個等級，若控制在8萬元以下可以零稅率，民眾可考慮把增值股票捐給慈善機構賣掉，可以抵稅，也可以送給利得收入較低的父母或孩子，讓他們來賣。現金值的人壽保險也有很多稅務優惠，這一工具在資產裡也可很靈活且安全。她推薦健康儲蓄帳戶，對於去年不少民眾在家辦公，若是自己公司還可申請住宅辦公抵免（Home office deduction），這一項也有好幾千元。

美國認證長照諮詢師呂雅慧介紹長期照護保險。她表示隨嬰兒潮世代老齡化，長照服務需要大大增加，加之醫療進步讓人口平均壽命延長，也增加了費用。2020年南加州私營長照機構的單人房，年度費用是11萬2056元，若按照醫療費用的通膨率3.5%，等到十年後年費就超過15萬，20年後更是超過22萬元。

這麼大一筆費用，很難有人可以有這麼多現金流來支付，而政府沒有提供任何補助，政府的輔助措施想要合格很嚴格，對於收入和資產有很多限制，合格的機會不高。普通的醫療保險也不包括，因此有特別的長期護理保險。

她介紹四種常見的長照保險，包括傳統型、州政府合作型、終生壽險以及複合性。提醒民眾注意保險公司的長照歷史和財務評級，公司是否有權增漲費用、保單福利給付的時間限制、保單是否能延伸給付美國境外需求、保單是否能夠承保夫妻二人在同一保單內等方面。

呂雅慧介紹長期照護保險。（視訊會議截圖）
呂雅慧介紹長期照護保險。（視訊會議截圖）
祝若琍主講「省稅就是賺錢 - 當前節稅策略」。（視訊會議截圖）
祝若琍主講「省稅就是賺錢 - 當前節稅策略」。（視訊會議截圖）
南加州中國大專聯合校友會14日舉辦「2021稅務規劃視訊講座」。（視訊會議截圖）
南加州中國大專聯合校友會14日舉辦「2021稅務規劃視訊講座」。（視訊會議截圖）

醫療保險 長照 紓困金

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