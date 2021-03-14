涉多起武裝搶名表案 2嫌落網

兩名搶犯在僻靜處突然向路人發起攻擊，搶走他的勞力士手表和錢包。（LAPD視頻截圖）

洛杉磯 市警察局（LAPD）12日宣布，探員逮捕了與近期一系列武裝搶劫案有關的兩名嫌疑人，這些搶劫案主要針對佩戴勞力士（Rolex）手表的個人。

影音來源：LAPD；後製：記者丁曙

警探們已經發現到近期在洛杉磯西區發生的一系列武裝搶劫案。犯罪嫌疑人鎖定佩戴高檔手表特別是勞力士手表的個人。受影響的社區包括Mar Vista、威尼斯（Venice）、中維爾郡、梅爾羅斯（Melrose）購物區、庫爾富市（Culver City）、西好萊塢和比佛利山 （Beverly Hills）等高檔社區。

3月11日，洛市警局探員逮捕了兩名參與勞力士手表搶劫案的嫌犯。警探認為，犯罪嫌疑人是參與系列有組織的搶劫案的一部分。目前一只勞力士表已被繳回並且歸還了失主。警探仍在繼續尋求多種線索，以逮捕涉案的其他嫌疑犯。但目前暫不公布在調查過程中發現的嫌犯身分和證據，避免影響下一步查案。

今年1月30日下午4點左右，兩名劫匪在北Vista街700號街區，襲擊了一名剛走到Melrose街北端的男子，搶走了他的勞力士表。作案全程被街頭安全攝像機捕獲。該視頻顯示，兩名搶匪先用汽車堵住受害者，然後跳下車來，似惡虎撲羊將路人壓倒在地；一個搶匪摁住受害者還動手毆打，另一搶匪則揮舞手槍恐嚇。他們上下其手對受害人搜身，掠走錢財包括一隻勞力士手表。

今年2月4日下午3點後，在靠近洛杉磯市第七街和希爾街（Hill streets）。當時一名26歲男子和28歲女子與他們的2歲兒子，從一家商店購物出來踏上人行道時，忽然兩名男子從停在路邊的一輛轎車中跳出，用手槍對準他們，並且奪走了男子手上的財物，女子抱著兒子逃跑到一處安全地帶。

錄影畫面顯示，一名穿著連帽外套的大塊頭嫌犯，從被害男子手上搶走了財物，男子不願放手，兩人纏鬥不休。嫌犯用手槍擊 打受害人，出手兇狠，幾度將他擊倒在地，現場背景可以聽到尖叫聲，場面震撼。路上有數名目擊者。

視頻畫面顯示，兩名犯罪嫌疑人作案後，迅速跳上一輛灰色克萊斯勒300型（Chrysler 300）轎車逃離現場，該車上有Keyes經銷商的貼紙。車輛逃逸時，有路人揮手指車表達憤慨。

3月4日，在比佛利山莊發生的另一起事件中，兩名嫌犯搶劫了一名顧客價值50萬美元的高檔手表，然後在一家頗受歡迎的義大利餐廳打刼，開槍擊中了一位女客人的腿部。