洛縣15日進紅色等級 餐館開放室內用餐

洛縣抗擊新冠疫情取得進展，將在下周一進入限制較少的紅色等級。（取自洛杉磯縣府臉書）

洛杉磯公共衛生局12日公布單日新增947例新冠肺炎，101例死亡, 單日陽性確診率為2.0％。目前有1015例新冠患者住院治療，其中28％在重症監護病房。洛縣 同時宣布下周一（15日）進入紅色等級，這是洛縣在州政府防疫藍圖規劃中取得的重要里程碑。

從下周一開始，允許重新開放室內活動包括：7至12年級學校，餐廳室內用餐，電影院，健身房，博物館和動物園。針對重新開放的行業衛生規定，將會公布在洛縣公衛局官網。

洛縣公衛局首席科學衛生官Paul Simon12日證實，截至目前加州已經達到接種200萬劑疫苗 的目標，尤其是幫助低收入社區及醫療資源缺乏社區。達到此目標後，州政府放寬對縣級要求，各地可以對照藍圖的四個層次的標準，逐漸從限制性最強的紫色等級降低到紅色等級。

衛生官員Muntu Davis解析紅色等級對各行業的要求，譬如要求餐廳服務生必須戴上口罩和面罩。根據新規定，公共衛生部們強烈建議服務員通過使用更高等級的N95或KN95口罩，或者使用雙重口罩和面罩的組合來升級保護措施。衛生官員還強烈建議所有符合資格的員工接種新冠疫苗，目前餐飲服務人員已經有資格接種。

紅色等級還允許私人室內聚會，最多可供來自三個不同家庭的人們，但需戴口罩並保持社交距離 。已經接種疫苗的人可以小範圍在室內聚會，且無需戴口罩及保持距離。

主題公園，如位於橙縣的迪士尼樂園和洛縣的環球影城，都可在4月1日開放，但客容量僅為15%，且只允許州內遊客。

縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，儘管正在採取措施，重新開放疫情中經濟活動受到影響嚴重的企業，但絕不意味著大家現在就可以放棄戒備。她希望民眾仍保持警惕，以便企業重新開門是安全和持久的。為了符合州政府重新開放框架，對於每個商家和允許進行的活動，各行各業仍需遵守戴口罩及保持社交距離的規定。

迄今為止，洛縣已為民眾接種近274萬2000劑疫苗。在接種疫苗的人群中，有89萬9527人接受了第二劑。下周公共衛生部門預計將收到26萬劑疫苗，比本周收到的疫苗少約6萬劑。另外洛縣公衛局預計本月底開始接受嬌生疫苗（Johnson & Johnson）。

從下周開始，16歲至64歲有基礎疾病的患者可開始接種疫苗。1B階段的保管人和看門人，公共交通工作者和機場地勤人員，目前都可以接種疫苗。緊急服務人員，包括處理暴力、虐待案件的社會工作者，為青年提供緊急住房的領養父母也有資格接種疫苗。洛縣將繼續擴大流動疫苗接種服務，更好地滿足缺乏資源的社區需求。