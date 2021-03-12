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力推一劑式 加州3大衛生首長 帶頭打嬌生疫苗

編譯組／綜合報導 
加州衛生福利廳長加利(右)，在11日在洛杉磯完成嬌生疫苗接種，並強調「最有效的防疫，就是施打一劑疫苗」。（CBS）
加州衛生福利廳長加利(右)，在11日在洛杉磯完成嬌生疫苗接種，並強調「最有效的防疫，就是施打一劑疫苗」。（CBS）

加州政府衛生官員正極力說服民眾，嬌生集團（J&J）的一劑式疫苗可靠且安全，包括加州衛生福利廳長加利（Secretary of the California Health and Human Services, Mark Ghaly）、公共衛生局長阿拉貢（Director of California Department of Public Health, Tomás Aragón）、衛生總監哈里斯（Surgeon General, Nadine Burke Harris），等三大衛生首長，都在近日完成接種，並強調「最有效的防疫，就是施打一劑疫苗」。

由於少數族裔在新冠疫情中受創最深，因此身為黑人的哈里斯，在屋崙（Oakland）完成接種後特別強調，接種後的感覺就像回到母親懷抱裡一樣，她相信很多加州人從疫情開始後就沒有這種感覺。她說，她的母親也在本周完成接種。 

衛生廳長加利在洛杉磯完成接種，公衛局長阿拉貢也在屋崙競技場完成接種。兩人都表示，嬌生的一劑式疫苗雖然接種方式不同於Moderna或Pfizer，但卻能提供更強的免疫力。雖然很多民眾不太信任一劑式疫苗的效力，但公衛官員強調只要完成接種，就有免疫力。 

在國民兵服役的Cornelia Stevens就是少數願意接種的人之一。50歲的她說，10日一接到通知，她的部隊可以接種後，她就決定在洛杉磯完成接種，雖然有些擔心副作用，但不會拒絕接種，因為她已經等太久了。 

美聯社指出，加州一劑式疫苗目前仍然供應不足，但官員都希望能夠先建立民眾的信任感，特別是黑人與西裔等少數族裔。尤其正當加州政府正在考慮在現有的四色分級防疫制度外，另設一個最低防疫程度的「綠色」等級之際。 

目前加州58個縣的半數以上，都已脫離最嚴格的紫色等級，洛杉磯、橙縣等大縣也可望轉為較不嚴重的紅色等級。雖然目前的最寬鬆等級是黃色，但州長紐森10日透露，可能增設綠色等級，代表一切都回到常軌。 

不過種種跡象都顯示，在建立足夠的社群免疫力之前，各縣都很難進到綠色等級。廳長加利甚至不願多談綠色等級的規畫，不過他強調，就算到了綠色等級，居民恐怕還是得戴口罩與保持距離，而且一切都要等疫苗接種達到一定比例才能談。阿拉貢則說，至少要75%的人都接種後，才能談群體免疫力。

加州 疫苗 免疫力

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