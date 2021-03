力推一劑式 加州3大衛生首長 帶頭打嬌生疫苗

加州衛生福利廳長加利(右),在11日在洛杉磯完成嬌生疫苗接種,並強調「最有效的防疫,就是施打一劑疫苗」。(CBS)

加州 政府衛生官員正極力說服民眾,嬌生集團(J&J)的一劑式疫苗 可靠且安全,包括加州衛生福利廳長加利(Secretary of the California Health and Human Services, Mark Ghaly)、公共衛生局長阿拉貢(Director of California Department of Public Health, Tomás Aragón)、衛生總監哈里斯(Surgeon General, Nadine Burke Harris),等三大衛生首長,都在近日完成接種,並強調「最有效的防疫,就是施打一劑疫苗」。

由於少數族裔在新冠疫情中受創最深,因此身為黑人的哈里斯,在屋崙(Oakland)完成接種後特別強調,接種後的感覺就像回到母親懷抱裡一樣,她相信很多加州人從疫情開始後就沒有這種感覺。她說,她的母親也在本周完成接種。

衛生廳長加利在洛杉磯完成接種,公衛局長阿拉貢也在屋崙競技場完成接種。兩人都表示,嬌生的一劑式疫苗雖然接種方式不同於Moderna或Pfizer,但卻能提供更強的免疫力 。雖然很多民眾不太信任一劑式疫苗的效力,但公衛官員強調只要完成接種,就有免疫力。

在國民兵服役的Cornelia Stevens就是少數願意接種的人之一。50歲的她說,10日一接到通知,她的部隊可以接種後,她就決定在洛杉磯完成接種,雖然有些擔心副作用,但不會拒絕接種,因為她已經等太久了。

美聯社指出,加州一劑式疫苗目前仍然供應不足,但官員都希望能夠先建立民眾的信任感,特別是黑人與西裔等少數族裔。尤其正當加州政府正在考慮在現有的四色分級防疫制度外,另設一個最低防疫程度的「綠色」等級之際。

目前加州58個縣的半數以上,都已脫離最嚴格的紫色等級,洛杉磯、橙縣等大縣也可望轉為較不嚴重的紅色等級。雖然目前的最寬鬆等級是黃色,但州長紐森10日透露,可能增設綠色等級,代表一切都回到常軌。

不過種種跡象都顯示,在建立足夠的社群免疫力之前,各縣都很難進到綠色等級。廳長加利甚至不願多談綠色等級的規畫,不過他強調,就算到了綠色等級,居民恐怕還是得戴口罩與保持距離,而且一切都要等疫苗接種達到一定比例才能談。阿拉貢則說,至少要75%的人都接種後,才能談群體免疫力。