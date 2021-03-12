加州放寬重啟標準 堂食恢復在望

疫苗接種的人數越來越多，加州多縣有望在下周之前從最嚴重疫情紫色階級晉升至紅色。（新華社）

加州 多縣存在「醫療貧窮地區」，許多貧困人士因網路預約機制，根本沒法預約打疫苗。加州政府因此設下門檻，要求只要重災區200萬人登記註冊接種疫苗，州政府將寬鬆經濟藍圖重啟標準。隨著該目標將達標，包括洛杉磯縣在內的加州多縣也將隨之在下周之前，有望從最嚴重疫情 紫色階級晉升至紅色。

這意味著加州疫情趨緩有很大的進步，洛縣在內的加州各縣也將有更多商家恢復正常營運，包括餐廳和健身房等的室內運營。

截至目前，加州58縣只有24個縣不在紫色階級，約800萬名加州居民住在疫情稍微好的地方。24縣有20縣位列紅色階級、三縣從紅色爬到橘色。Alpine是唯一處在疫情最輕的黃色階級的一縣。在紅色階級的縣大多在北加州灣區及鄰近縣、加州中部，南加 州多縣仍位在紫色階級。

不過只要加州重災區200萬人登記註冊接種疫苗，南加多縣將依據州政府更改的重啟經濟藍圖標準，更快速的前進一階級。有望前進一階級的縣包括洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、柯士達縣（Contra Costa）、蘇諾瑪縣（Sonoma County）等多縣。這些縣的居民加起來約有1770萬名，占加州總人口45%。

順利的話，南加其他縣像聖地牙哥、河濱、聖塔芭芭拉等11縣，預計也將在不久後晉升紅色階級。這11縣加起來的居民共約970萬人。加州47縣將在短時間內脫離紫色階級。