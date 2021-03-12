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「not」 or「now」？一字之差被誤解 封殺趙婷沒理由

記者邵敏／洛杉磯報導
因一字之差，趙婷被推向輿論深淵。（Getty Images）
因一字之差，趙婷被推向輿論深淵。（Getty Images）

憑藉執導「無依之地」（Nomadland）的趙婷，短短幾天像是在過山車，先是拿下第78屆金球獎最佳導演，緊接著又拿下影評人大獎（Critics Choice Awards）最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本和最佳攝影等大獎，一時之間成為華人的榮光。

但因為多年前曾說「中國遍地謊言」，引發了「辱華」爭議，趙婷的「無依之地」在中國的宣傳海報被撤下，如今影片能否如期在中國上映都成問題。

趙婷曾經接受澳洲媒體電話連線採訪時說「US is now my country, ultimately。」（美國終歸是我的國家）。但日前這句話已經被澳洲媒體更正，趙婷當時說的是「US is not my country, ultimately」（美國終歸不是我的國家）。Now my和Not my在英語連讀時非常容易混淆，一字之差將趙婷推向深淵。

當時的完整採訪：

“I've been thinking about it a lot because I used to think [it didn't matter that I wasn't born here],” Zhao tells news.com.au from her home in Los Angeles. “But as time goes on, especially this year, maybe it does.Because I don't have the same kind of burden on my shoulders or feel the weight of history, and is not my country, ultimately. So maybe it's easier for me than how I see my friends are reacting, especially this year."

如果趙婷當時說的是now my的話，那麼前後文邏輯不成立，前面剛說「我沒有出生在美國，沒有壓力和歷史沉重感。」後面就說「美國終歸是我的國家」，前後矛盾非常明顯。因為沒有出生在美國，所以「終歸美國不是我的國家」，這樣才合乎語言邏輯。如今，原新聞網站已更正，但一字之差，兩句話的意思天差地別，造成的惡劣影響還在傳播。

一位不願透露姓名的好萊塢華裔製片人在接受採訪時說，趙婷今天有這樣的成績，不僅是華人的驕傲，可以從某些角度改變一些美國人對華人的看法，如今華人再攻擊華人，那就太讓人寒心了。不管身在何處，華人都要團結。

美國 趙婷 華人

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