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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

洛縣紅級倒數 周日或有解禁好消息

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣即將從防疫最嚴格的紫色等級降到紅色等級。（取自洛縣縣府臉書）
洛縣即將從防疫最嚴格的紫色等級降到紅色等級。（取自洛縣縣府臉書）

洛縣新冠病例率目前為每10萬居民確診5.2人，根據州府新指導方針，如果每10萬居民中確診十人，則可以從限制性最嚴厲的紫色級降低到紅色級，允許重新開放餐廳室內用餐、健身中心和電影院，還可以增加零售商店和購物中心的容量。洛杉磯縣預計11日決定是否進入紅色等級允許所有企業重新開業。此外，洛縣10日新增新冠肺炎1514例，119例死亡。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）10日表示，該縣正式進入紅色等級需要48小時。如果在12日之前實現，那麼洛縣最早可以在周日開放更多企業經營。

洛縣降為紅色等級後，縣府官員將決定是否放寬企業經營準則，或維持現行的嚴格規定。最近的一項聯邦研究發現，就座用餐（in-person dining）會增加病毒傳播的風險，該縣有可能不會立即重新授權恢復室內用餐營業模式。對此，費若說，她正在與縣府和餐廳討論，計畫11日（周四）發布針對餐館、電影院和其他企業的操作指南，屆時將有明確的答案。

根據加州紅色等級指南，允許室內用餐的客容量為25％，並且允許室內健身中心接納10％的客容量，而電影院、博物館和水族館的客容量為25％。主題公園如迪士尼樂園和環球影城，可以15％的容量重新開放，但僅限州內遊客。

電影院 洛縣 健身

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