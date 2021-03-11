想提前接種 可去疫苗站當義工或編外排隊

接種疫苗仍然供不應求。（洛杉磯縣政府提供）

新冠病毒（COVID-19）疫苗 一度供應不足，雖然不少符合資格的人們已經施打了疫苗，但是更多不符合年齡或職業要求的人們仍在等待，可能要到5月底才有機會接種。但是最近有一條捷徑可能讓你提前施打：去疫苗接種站做一天義工。此外，編外排隊、內線通知、手術證明，都有可能提前接種；甚至有人接種到疫苗，完全是意外驚喜。

「真是一個快樂的時刻！」道森（David Dawson）驚呼，2月初他在聖地牙哥Petco公園大型疫苗接種場擔任義工，意外地接種了一劑莫德納（Moderna）疫苗，作為一份特殊獎勵。道森說：「我並不想插隊，也不想成為疫苗追逐者。2月初疫苗接種站缺少義工，所以我在招募網站簽了名。」然後去現場擔任義工，在太陽底下曬了八個小時，觀察那些剛施打疫苗的人們有沒有不良反應。服務結束時獲得了接種疫苗。

目前，在加州 疫苗接種站自願參加至少四小時服務，有資格獲得注射疫苗。不過不能保證、但是有可能獲得。加州首席服務官弗萊迪（Josh Fryday）說，這仍然取決於服務的站點，而且還要有足夠供應量，可以滿足所有符合條件的人都可以接種疫苗。

依現行政策和規畫，除了一線醫護人員、65歲或以上年長者、民生必要行業及學校教職員工、現役退役軍人等，其他人都在殷切等待中。然而「早接種、早安心」，除了去疫苗接種點做義工，是否還有其他捷徑可以提前接種疫苗？

據悉，去疫苗接種站等待「剩餘針劑」是最早形成的共識。因為總有一些預約者由於不同原因未能到達接種站，而剩餘的針劑過時將會失效，為了不浪費珍貴的疫苗，就給現場「編外人員」帶來了機會。因此，洛杉磯 多個接種站幾乎每日都有一批無預約人群，在當天有預約的人們接種完成後，若有剩餘針劑就給他們施打，完全憑運氣。

除了「等運氣」，還有「拉關係」。如果有朋友在醫療單位工作，特別是在疫苗接種站工作，如果當日有人預約但未如期出現，剩餘針劑就是「送人情」的最佳禮物，他們即時通知自己的家人朋友來打針，於公於私都有利。

此外，還有一招「現身說法」。阿罕布拉市居民張先生，曾經接受過心臟手術，雖然已退休在家，但未滿65歲，在洛縣3月15日起開放給16至64歲身體殘障或健康有狀況的人士之前，尚不符合接種疫苗的資格，但他不放棄。2月中旬某日，他直接去了東洛杉磯的一個疫苗接種站，出示了他曾做過心臟手術的醫院證明，並強調他的免疫力差，扛不住病毒侵襲。工作人員被他說服，給他施打了一針疫苗。

還有的捷徑可說是喜從天降。今年1月底俄勒岡州約瑟芬縣（Josephine County）公共衛生局人員，帶著一批新冠肺炎疫苗穿越高速公路去接種站，並要在六小時內送達。但途中遭遇大風雪，交通嚴重阻塞，無法按時到達，眼看疫苗將要失效。於是醫護人員下車，詢問滯留在公路上的駕車人要不要施打疫苗？有人將信將疑，難道是「天上掉下的餡餅」？有人欣然接受。最後，車上裝載的疫苗全部施打出去，確保每一針都不浪費。