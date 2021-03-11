洛加大預測：美經濟將強勁復甦 加州表現更勝一籌

洛杉磯加大（UCLA）安德森管理學院經濟預測指出，美國經濟將出現60年難遇的大成長期，而加州復甦的速度最快。(Getty Images)

洛杉磯加大（UCLA）安德森管理學院10日發表本季經濟預測指出，美國 經濟在疫情 大衰退後，接下來幾年將出現60年難遇的大成長期，而加州 復甦的速度又比美國其它地區要快。UCLA資深經濟分析師費勒（Leo Feler）說，這真是個好消息，代表大家終於撐過難關了。

該報告指出，雖然國民生產總值（GDP）在2020年度衰退3.5%，但2021年將成長6.3%，2022年成長4.6%，2023則為2.7%。其他經濟分析師預測，數據雖然有些落差，但整體都是看好未來復甦力道，例如彭博就認為2021年為5.5%，2022年為4%，2023年為2.4%。

加州經濟雖然在疫情之初受創嚴重，很大部分原因來自於居家令造成的失業，但由於在疫情期間仍能在家工作的科技業與各個專業領域，因此加州復甦力道更勝於美國整體。只是需要觀光客才能撐起場面的旅遊與住宿業，可能還要再熬一段時間，不過今年仍然可望成長10%。

整體經濟雖然好轉，但就業市場還需要一段時間才能恢復。UCLA報告指出，2020年3至4月美國至少失去了2200萬個就業機會，目前雖然略有回升，但還是比尖峰期少了920萬個。不過費勒強調，到了2023年，職缺就會比疫情前還多出500萬個，2020年代可說是怒吼年代。他說，很大一部分原因是，很多人在疫情期間退出勞動市場，不論退休、離職或找不到適合的工作。

失業率部分，加州狀況還是不好，2020年第四季失業率為8.4%，高於美國平均的6.7%。不過UCLA負責加州的分析師班加利（Leila Bengali）與尼可斯堡（Jerry Nickelsburg）認為，加州的失業率在2021年底將降到6.8%，2022年為5.1%，2023年為4.1%。美西銀行（Bank of the West）分析師安德森（Scott Anderson）則較不樂觀，認為加州的接下來三年的失業率將為 7.2%、5.8%、5.2%。不論何者的預估，失業率都高於疫情前的3.9%。

同時，由於疫情限制美國人外出消費的機會，因此不愛存錢的美國人反倒因此累積了一筆錢，加上聯邦與州政府的補助，經濟學家認為，後疫情時代將至少有1.8兆元投入消費市場，因此2021年與2022年將是醫美的發展期，甚至超過2019年時的盛況，然後是旅遊帶動的餐飲業復甦。

不過，後疫情時代的另一個問題是，富者越富、窮者越窮。能夠在疫情期間保住飯碗，甚至獲得加薪，多半是術業有專攻的專業人才，低薪勞工多半面臨資遣，如果沒有聯邦補助，可能連日子都過不下去。另外，加州還有170萬名無證移工，占總數的10%，他們多半寄身於受創嚴重的產業，如餐廳、旅館，而且拿不到任何補助。