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美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

紐森發表州情咨文 保證今年加州人全接種疫苗

編譯組／綜合報導 
州長紐森9日晚間發表年度州情咨文。圖為之前他在49人隊主場李維球場的活動照。（美聯社）
州長紐森9日晚間發表年度州情咨文。圖為之前他在49人隊主場李維球場的活動照。（美聯社）

加州州長紐森9日晚間選在空盪盪的洛杉磯道奇球場發表年度州情咨文。分析家認為，紐森此舉意在凸顯他對疫情造成5.4萬人死亡的傷感，並希望以重啟商業活動、重返校園喚回流失的民心，因此一反常態故意不在沙加緬度的州議會發表咨文，且不像往年早在2月初就發表，而是等到疫情好轉後才發表，包括疫苗已經完成1000萬劑的施打。 

紐森咨文，提出需要在今年完成如下重點：

1、保證加州每個人注射新冠肺炎疫苗。

2、孩童返校，目前有7000多所學校4月中旬重啟或準備重啟，州府投資66億元，保證重啟需要。

3、疫情下為遊民解決住房問題，Room Key計畫已提供約3萬5000名遊民庇護住宿。還有於7月開始的Home Key計畫。計劃投資20億元為遊民解決住房問題。

4、因應疫情、防火、氣候變化挑戰，2021年投資10億元，用於增加防火設備。

5、大力推動加州環境保護政策，為了孩子們未來。讓加州更美好。

紐森去年的咨文以住房與遊民收容為主，雖然紐森8日表示他還是會提到這些問題，但重點會擺在如何帶給加州民眾樂觀的願景。美聯社報導，加州雖然是全美第一個宣布居家令的州，但是紐森反反覆覆的決策過程，已然引發反感，甚至因為他私下違反防疫令的事件，讓民調數字由最高峰的65%掉到54%。 

特別是反對紐森的聲浪最近更化為行動，希望在今年內發動罷免。專家分析，雖然罷免成功機會不高，但一定會對紐森的聲望造成傷害，對他更上一層造成陰影。這也是紐森的咨文為何避開議會這個高度政治化、且不受民眾青睞的場所，而選在沒有觀眾的道奇球場，照紐森自己的說法，今年的咨文將不太一樣，因為要向抗疫的無聲英雄致敬。 

正如共和黨籍加州參議員威爾克（Scott Wilk）所說的，紐森的聲勢一蹶不振，如果他在咨文中拿不出真材實料的話，那這個咨文將是迎接罷免的序曲。 

民主黨籍加州參議員艾金斯（Toni Atkins）也說，州長清楚知道結果遠比言詞重要，但是如果他在咨文當中沒有傳遞出正確訊息，那就無法讓民眾團結一致、面對疫情。

紐森 加州 疫情

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