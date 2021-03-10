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報稅時間早晚影響退稅金額 會計師：搞清楚才不吃虧

記者謝雨珊／洛杉磯報導
早報稅或晚報稅會影響部分人士取得退稅的金額。（美聯社）
早報稅或晚報稅會影響部分人士取得退稅的金額。（美聯社）

通常每年報稅季從1月底前開啟，但因新冠疫情國稅局將申報2020的稅務開啟日推遲至2月12日。根據國稅局最新數據，比較去年及今年2月底同期收到的報稅稅單，今年比去年減少23.7%。國稅局官網瀏覽量在同期卻上升69.1%。會計師表示，這說明大眾對稅表內容不甚了解，對報稅抱持觀望態度；早報稅或晚報稅比較好是因人而異，呼籲納稅人搞清楚再報稅，否則很可能損失一筆錢。

根據統計，全美納稅人每年申報聯邦所得稅之後，通常約有75%納稅人可以領到退稅。今年有不少民眾受疫情影響，渴望盡快領到退稅貼補家用。羅蘭岡鞏女士今年是首次報稅，由於經濟收入因素，她希望快速領到退稅，讓手上有更多現金流。不巧碰到稅法混亂的一年，她對於報稅充滿了疑惑和考量。

會計師張青表示，國稅局數據顯示，2019年稅表仍有670萬份未處理，如今迎來新的報稅季，國稅局估計將非常忙碌。建議民眾最好在報稅時提供銀行資訊，因為這是最快取得退稅及紓困金的方法。按照目前情勢來看，早報稅或晚報稅的確會影響部分人取得退稅的金額。但每人狀況不同，因人而異。有些人早報稅會吃點虧，有些人則是晚報稅會吃虧。建議民眾最好在報稅前，搞清楚可以領取的抵稅額或補助金；沒搞清楚的話很容易「吃虧」，損失一筆錢。

有線電視新聞網(CNN)報導，國稅局寄發退稅的作業頗為迅速，收到民眾報稅表格之後，大致21天內就寄發退稅。採用電子報稅並讓退稅直接匯入銀行戶頭的納稅人，可以最快收到退稅。

根據國稅局最新數據，比較去年2月28日及今年2月26日的報稅紀錄，國稅局去年收到5930萬5000份個人稅單，今年同期只收到4527萬1000份個人稅單，減少約23.7%。國稅局收到並進入退稅系統作業的稅單，去年有5708萬5000份，今年同期卻只作業3940萬2000份稅單，減少了31%。納稅人若想查看退稅發放進度，可上國稅局官網的「我的退稅在哪裡？」(Where's My Refund?)專區查詢。網址：https://www.irs.gov/refunds。

此外，數據顯示，中文講者致電國稅局的次數自去年6月30日之後大幅增加。會計師施啟祥表示，國稅局為了提供不同族裔更好的服務，這一兩年在包括推特等社群官方平台上，增加中文及其他語言的翻譯。今年1月初起，也特地開通另一個電話口譯服務（簡稱OPI）的專線服務833- 553-9895。該專線僅提供給非英語及非西語講者，這將可大幅增加華裔民眾撥通電話及取得口譯服務的機會。

報稅 退稅 國稅局

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