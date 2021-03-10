勒斃78歲華嫗 遊民兇手判刑26年

2017年阿市嘉偉街西段的華裔老婦命案現場，平日治安良好。（記者高梓原／攝影）

阿罕布拉 市78歲華裔 老婦Moon-Yung Cheung謀殺案，無家可歸者被告Milton Chavez因證據確鑿，加州上訴法院9日維持下級法院原判，刑期26年。

28頁的判決書陳述2017年2月15日，被告Milton Chavez於光天化日之下，在被害人阿罕布拉市嘉偉街西段1800號街區，Moon-Yung Cheung家門口的露台上，用鞋帶將被害人殘忍勒死。

錄像資料顯示，案發當天Milton Chavez與被害人曾在案發現場附近同時出現，被捕後在他口袋裡發現被害人家中的鑰匙。死者的女兒當時指出，當天下午12時40分返家後，正在廚房做飯，聽到有人在後院敲門，開門看到的正是Milton Chavez，男子引導家屬找到倒在庭院中的死者，就在家人查看老人情況時，男子進入屋內並將門反鎖，在警察到達現場前，從房屋前面的車庫離開現場。

根據判決書陳述，被害人Moon-Yung Cheung的指甲，以及用來勒死她的鞋帶上提取的DNA 樣本，與被告Milton Chavez完全吻合，而從被告指甲中提取的DNA樣本與被害人也完全一致。

2019年6月，被告Milton Chavez被判一級謀殺罪成立，有期徒刑26年。

法官Stephen Marcus稱，現場DNA等證據清楚表明，被告Milton Chavez就是殺害78歲華裔老婦的元兇，當年25歲的Milton Chavez起初是為了劫財，後來殘忍殺死了老人，之後又拿走鑰匙，將被害人女兒鎖在屋外，試圖阻止被害人女兒尋求醫療幫助，種種行徑非常惡劣，對他重判「完全合理」。

檢察官在法庭上宣讀了被害人女兒的聲明：「因為你，Milton Chavez，我們的家庭失去了摯愛，永遠沉浸在痛苦和悲傷之中。丈夫失去了妻子，兒女失去了母親，兒孫失去了祖母，沒有說聲再見，也沒有告別的擁抱，就永遠失去了。你以邪惡的方式奪走他人的生命，雖然你被繩之以法，但失去的生命卻再也回不來。」