華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇

案發住宅在社區最內側，靠近街路。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）「三八婦女節」前華裔家庭發生慘案，三名女性被刺死傷，其中包括母女兩人死亡，一名女性重傷送醫；聖伯納汀諾縣警局女發言人米勒（Jodi Miller）9日表示，警方正在追緝兇手，受傷女性生命無礙，已經能夠斷繼續續的與探員交流。

兇案雖然已經過去約兩天，但案發社區居民仍心有餘悸。居住該地30餘年的白人居民查理表示，案發後，一位鄰居調閱監控錄像，發現7日凌晨約1時許，就在案發前一個多小時，一輛深色轎車進入社區，並停在案發住宅前的街路上，好一會兒再緩緩前行，似乎在觀察動靜。

但他不知是否與該案有關，據說警方已經取得資料。查理說，7日凌晨案發後，他看見滿頭白髮中等個頭男性年長者，和一名個子稍矮女性長者站在住宅附近，這兩名長者是男性屋主的父母，而當時男性屋主好像也在案發現場，他們都顯得很悲痛。

查理說，30餘年來，這是第一次看見警察 如此大陣仗在社區；社區一向安靜祥和，大家彼此都很友好，他擔心是有針對性的仇恨犯罪。由於案發華人家庭緊靠路邊，犯罪者只要翻牆進去就可作案，得手後可很快逃離。

查理並疑惑的說，兇案發生似有針對性，目標就是母女，但男性主人當晚也在住宅內的另一臥室，為何沒有聽到尖叫？讓兇手得逞，然後又很快逃離？

曾經與屋主夫妻有過接觸的一位不願具名地產經紀說，與孟（Meng）姓夫妻在七年前有過接觸，依稀有些印象，兩人年齡似乎差不大。孟姓夫妻說話屬於中國 北方口音，兩人決定在庫卡蒙加牧場市購屋，地點要靠近學校。夫妻兩人工作與財務有關，屬於上班族，感情很和睦，人品也很本分，不像是容易與人結怨仇的人。

她說，當時夫妻兩人的女孩很小，紮個小辮子。在核計買房花銷時，賈嘉（Jia Jia，譯音）很快用電腦做了統計，對數字計算很熟練，對買房預算 掌握很到位。孟先生則是個頭不高，臉稍圓些，不多言語。但夫妻兩人購屋絕不是隨便看看就算了，而是確實要購買，是真正想買房過好日子的夫妻。這位地產經紀回憶，當時也有一對年長夫妻，曾經與孟姓夫妻一起看過新屋。

目前警方正在調查逃跑兇嫌，探員表示，目前對兇手作案動機還一頭霧水，而且兇手從一樓推拉玻璃門進入，作案後原路逃離，玻璃推拉門並未損壞，社區也有居民開始擔心自身安全。案發住宅有視頻監控系統，但警方並未明確指出，是否監控系統對尋找兇手發揮作用。

本報記者9日再次走訪命案住宅現場，看到原先沒有關閉的院門已經鎖好，似乎有人來過，不過住宅內並無居民走動或出入。在住宅門前還放著一雙孩童鞋，猜測可能是受害女孩生前穿的。一位非裔鄰居表示，無論怎樣，是否捉到兇手，對於一個完整家庭來說都是一個悲劇，而且永遠無法彌補。

該案案發地點在當地最大購物中心、維多利亞花園步行街北面的一處住宅區，位於Bergano Plzce 6800號街區。警方7日凌晨約3時，接到不明問題（unknown problem）的報警電話，警方趕到現場時發現，受害者是三名女性，其中兩人已經死亡，分別是44歲女性賈嘉（Jia Jia，譯音），以及八歲的孟姓女童Ruby Meng，兩人是母女；還有一名38歲女性受重傷送醫，據悉她是死者家的朋友。警方並未透露傷者姓名。