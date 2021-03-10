作案5年多 2華男偽造文書助留學生拿簽證遭訴

南加州兩名華男涉嫌透過教育諮詢公司，以偽造的成績單及其他文書，協助留學生取得簽證留美進入南加大等名校。（南加大官網）

南加州兩名華男涉嫌透過自營的教育 諮詢公司，透過偽造筆錄、代筆錄取的論文、冒名頂替參加標準化測試，協助多位留學生取得學生簽證 留美進入美國的大學。起訴這兩名華男的訴狀提供的案例有17件，他們協助留學生錄取的大學橫跨美國東西岸，且多是像波士頓大學、南加大、紐約大學、哥倫比亞大學等知名學校。

這兩人8日遭聯邦大陪審團起訴共謀、簽證詐欺、嚴重身分盜竊等多項指控。

這兩名華男被告為蒙羅維亞33歲居民陳毅（Yi Chen，音譯），也被稱為Brian Chen。共同被告為28歲李一新（Yixin Li，音譯），又稱為Eason Li和Calvin Wong。這兩人被指控在阿罕布拉市和亞凱迪亞市經營兩家教育諮詢公司，但起訴書上並未明確寫出他們經營的公司名稱。檢察官辦公室媒體聯繫人也表示，現階段尚不便透露公司名稱。

根據起訴書，李一新在阿罕布拉市成立一家「教育諮詢公司 A」。陳毅於2014年4月至2016年4月為「教育諮詢公司A」的員工， 但在2016年4月某日起，在亞凱迪亞市成立了「教育諮詢公司 B」，並於2017年8月改名為「教育諮詢公司 C」。陳毅及李一新兩人自2015年6月起至今年2月23日，共五年多期間，都在從事偽造筆錄，代筆錄取的論文、冒名頂替者參加標準化測試，用相同的非法手段協助多位留學生取得簽證留在美國。

起訴書上並引用案例，譬如陳毅及李一新於2016年5月寄信協助一名柏克萊加大的中國大陸學生Y.S，製造假的畢業證書及成績單，之後也偽假一張北京工商大學的成績單給Y.S。2018年8月陳毅以Y.S的名義，寄出造假的成績單送至河濱加大的延展教育中心（UC Riverside Extension) 。Y.S於同年12月順利取得該校發出的I-20，並取得F-1學生簽證。

兩人於2019年持續作案。曾協助一名就讀護理專科學校Angeles College的留學生H.L偽造成績單，6月以留學生名義將成績單及相關文件送至波士頓大學（Boston University）。H.L於同年7月順利取得波士頓大學核發的I-20，並繼續以學生簽證身分留在美國。兩人多次用同樣手法，協助留學生以學生簽證身分繼續留美。

起訴書稱，陳毅和李一新在阿罕布拉市和亞凱迪亞市擁有教育諮詢公司，向外國學生收費數千元，用於保證其進入美國的大學，和獲得F-1學生簽證。為確保這些學生入學，他們的公司與多名替考者有聯繫，並使用偽造或更改成績的應用程序包，且僱用一些人來冒名中國留學生 ，參加英語作為外語的托福考試等。

陳毅8日出庭拒絕認罪，已被勒令拘留等待審判，訂今年5月4日開庭。李一新於3月2日被抓，目前也沒有認罪。法官將兩人的保釋金定為20萬元，但李一新尚未交保釋放，仍被拘留，他的開庭日期訂在4月27日。