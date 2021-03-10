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疫情趨緩 洛縣、橙縣商家3月17日重啟在望

洛杉磯訊
洛縣有望在3月17日達標，室內用餐有望重啟。（電視新聞截圖）
洛縣有望在3月17日達標，室內用餐有望重啟。（電視新聞截圖）

洛杉磯縣9日新增1337例新冠確診病例、70人染病死亡、住院人數1119人。洛縣疫情持續趨緩，截至9日，確診率降至2.5%、經州政府調整後的每日平均每10萬人確診是5.2人，有望在下周從最嚴重的紫色階級晉升至次嚴重的紅色階級。洛縣公共衛生局預測，洛縣有望在3月17日達標，意味著洛縣的高中、小學校園及更多商家將可重啟。

洛縣只要維持每日平均每10萬人新增確診在七人以下，且確診率維持在8%以下持續兩周，就可望晉級。

洛縣一旦進入限制程度較低的層級，部分重新開放的活動允許的客容量將增加。若轉變為紅色，將讓洛縣提高零售場所的客容量限制，且可重新開放室內餐飲、健身中心和電影院。但是，洛縣也可以選擇不受州指導方針約束，繼續施加更嚴格的規定。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）日前表示，儘管洛縣致力於實施紅色層級為七至12年級學生重啟面對面課程的要求，但目前還在與縣政委員會討論，其他行業室內重新營業的問題。

橙縣新冠疫情也有望在3月17日從防疫限制令最嚴格的紫色等級移至紅色等級。隨著縣進入限制程度較低的層級，部分重新開放的活動允許的客容量將增加。

洛縣目前還在疫情最嚴重的紫色等級，但經州政府調整後的每日平均確診率已降至每10萬人確診5.2例，逐步向紅色等級靠近。目前因確診率較低，有望在下周轉移到紅色等級，但前提是必須連續兩周維持每10萬人確診七人及以下的水平。

橙縣病例率已經達到紅色等級要求，而陽性確診率達到橙色等級，因此該縣提前一周擺脫限制性最強的紫色等級，如果橙縣能繼續保持目前的數據至本周日，將可以轉移至紅色等級，這意味著居家令進一步寬鬆。目前橙縣報告108例新增，住院率下降。

州政府日前宣布，從4月1日開始允許重新開放戶外運動賽事，戶外音樂會和主題公園的計畫。對於紫色等級的縣，這些戶外活動的容量將限制為100人或更少，需要預訂，只有生活在活動舉辦地區的人才能參加。一旦進入紅色等級，這些戶外活動就可以以20％的可容量開放，但僅限於州內遊客。

洛縣和橙縣下周都可望晉級為紅色等級，意味著防疫限制令得到進一步寬鬆。（取自洛縣縣...
洛縣和橙縣下周都可望晉級為紅色等級，意味著防疫限制令得到進一步寬鬆。（取自洛縣縣府官網）

洛縣 橙縣 疫情

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