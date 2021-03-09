我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

姓氏拼錯！俄州91歲翁被誤打2劑疫苗 呼吸窘迫急送院

德州解除口罩令 後果不會太嚴重？

記者啟鉻／洛杉磯報導
德州州長艾伯特下令取消全州口罩令。（官方臉書）
德州州長艾伯特下令取消全州口罩令。（官方臉書）

德州州長艾伯特（Geg Abbott）日前宣布，全德州解除口罩令，允許企業全面重開，讓德州成為全美最大取消口罩令的州。但此舉被總統拜登批評，認為避疫措施仍有必要。對於德州取消口罩令，部分南加州華人醫師表示為時太早，但從目前全美疫情走向及接種疫苗的進度看，造成的後果可能不會太嚴重。

與德州取消口罩令做法相同的州還有密西根、路易斯安那、密西西比州等地。目前隨疫苗推出及全美接種人數增加，民眾對抗擊疫情，恢復到正常生活信心大增。但是否應盡快全面重啟，還是繼續不放鬆避疫措施，各級官員與拜登政府及衛生官員存在分歧。近日美國聯邦疾病防治中心（CDC）官員警告，若美國太過於自滿，可能出現第四次病例激增。

對於取消口罩令，河濱縣華人醫師鄭從雲表示，新冠疫情在全美發生已一年，除了部分人感染後取得免疫力，愈來愈多的人接種完疫苗也獲得免疫，也有部分人接種第一劑疫苗後，雖然仍被要求戴口罩，但能感染病毒的機率較低，也就是說現在群體免疫正在增強。

但他認為不能放鬆警惕，戴口罩是避疫的方式之一，所以還是鼓勵大家戴口罩。德州取消口罩令的做法的確有些過早，認為應該等到疫情完全過去了，再取消口罩令會更妥當。

傳染病學專家黃重德表示，雖說德州取消口罩令太早，但可能造成的後果應該不會太嚴重。一方面是現在新冠病毒病例下降很多，還有就是接種疫苗人數愈來愈多。所以即使取消口罩限制令，病毒傳播範圍及強度也不會太普遍。但他也提醒，由於還未到疫情徹底控制時，大家還是遵守避疫規定，以防萬一。

德州 疫情 疫苗

上一則

南加兩家教育諮詢公司華裔負責人 被控替留學生造假

下一則

洛杉磯縣長堤市 開始為年輕殘障者打疫苗

延伸閱讀

再度不甩核協議！伊朗開始以新離心機濃縮鈾

再度不甩核協議！伊朗開始以新離心機濃縮鈾
實施防疫封鎖一周年 拜登11日發表談話

實施防疫封鎖一周年 拜登11日發表談話
美國怕撤軍後功虧一簣 要阿富汗總統與神學士共組政府

美國怕撤軍後功虧一簣 要阿富汗總統與神學士共組政府
紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊

紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
悼念「血腥星期天」事件 拜登簽署行政令 擴大選民投票權

悼念「血腥星期天」事件 拜登簽署行政令 擴大選民投票權

熱門新聞

國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，發給符合資格的民眾每人1400元紓困金。（Getty Image)

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

2021-03-05 02:20
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
遊民屋內部。（記者陳開／攝影）

世説新聞／一個床位20萬！ 直擊LA華埠大型豪華遊民公寓

2021-03-03 12:57
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得