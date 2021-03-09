聯邦紓困案 失業金或免課稅…估計可省上千元

聯邦參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下的家庭（household)，1萬200元可以不課稅，但尚未定案。（本報檔案照）

聯邦參議院日前通過1兆9000億元新冠肺炎紓困法案，進一步推動這項重大法案成為法律，參院 版本調整1400元紓困金 發放收入門檻，失業金 部分也有些微變動，進一步提供優惠給失業金領取者，在2020年領取失業金，年收入15萬元以下的家庭（household），領取的1萬200元失業金，很有希望不必課稅。

多位會計師表示，若法案通過，估計可協助這群人省下上千元。建議領取失業金者，最好待法案通過後再報稅。

此外，眾議院原本提議聯邦提供每周失業津貼金400元，並持續發放至今年8月29日。參院版本將失業金減少至300元，但將發放時長延一周至9月6日。參院針對法案所做的改變，必須經過眾院再表決一次，通過後便可交由總統簽署成為有效法律。

有會計師認為，如果進展順利，估計法案將在未來幾日成為法律。通過之後紓困金將很快開始發放；以上失業金相關規定也將成定局。拜登總統已向民眾信心喊話，本月內一定可發放紓困金。

聯邦參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下的家庭（household)，1萬200元可以不課稅，但尚未定案。(IRS網站)

會計師李新忠表示，許多人在去年受疫情影響被解雇或時薪減少，在去年起領失業金。按照聯邦政府規定，失業金需交所得稅，加州政府則不對失業金課稅。根據參院拍定的紓困法案，在2020年領取失業金且年收入15萬元以下家庭，領取的1萬200元可以不交聯邦稅，但超出這個金額之後的錢仍需繳稅。這對領取失業金的家庭是額外補助，將有效減緩經濟壓力。

「1萬200元失業金如果不用課稅，符合的家庭估計將省下1000至2000元左右。」會計師張青表示，參院目前未詳細訂出針對1萬200元失業金不課稅的規定，只知道一個家庭收入在15萬元以內，前面的1萬200元不課稅。詳細法條規定仍不明確。

勞工部日前公布，在2月27日截止的當周，首次申請失業救濟金的人數，比前一周增加9000人，達74.5萬人，但略少於市場預期的75萬人。在2月20日當周，持續申請救濟金人數則降至430萬人。去年新冠疫情爆發以來，美國勞動力已流失430萬人，包括250萬女性；這些人既未工作，也未找工作，且從去年夏季以來，這些數字迄未改善。

會計師葉俊麟表示，失業金領取者會收到1099-G表格，多數人領失業金時未上繳預繳稅，導致報稅時面臨欠稅困擾，且欠稅金額不小，讓他們欲哭無淚。聯邦政府估計考量到此狀況，及低收入戶的經濟負擔，才不打算將1萬200元失業金收入課稅。

葉俊麟提到，有同業迄今已申報了80份稅單，如今因法案將出現變化，送出的其中20份需重新修改，許多會計師也是無所適從。

受疫情影響，稅務變化多端。李新忠表示，美國會計師協會曾多次寄信國稅局，建議該局將報稅截止日從4月15日延期至6月15日，不過目前國稅局仍未對此做出回應。