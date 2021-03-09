庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加州聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）7日(周日)凌晨發生兩死一傷慘案，三人據信都是華裔 ，兩位死者是一對母女，女兒年僅八歲，兩人都是被刀刺死。聖伯納汀諾縣警局發言人米勒（Jodi Miller）表示，兇手目前在逃。

一位鄰居接受KTLA電視訪問時說，自己深夜被一聲長長的淒厲尖叫聲驚醒，他形容，淒厲尖叫聲彷彿是受害者被虐待，或正遭到極大的痛苦時發出。

案發地點在當地最大購物中心、維多利亞花園步行街北面的一處住宅區，位於Bergano Plzce 6800號街區。警方7日凌晨約3時，接到不明問題（unknown problem）報警電話，警方趕到現場時發現，受害者是三名女性，其中兩人已經死亡，分別是44歲女性賈嘉（Jia Jia，譯音），以及八歲的孟姓女童Ruby Meng；還有一名38歲女性受重傷送醫。警方未透露傷者姓名，只表示經過搶救生命無礙。

警方證實，死者是一對母女。另鄰居證實，死者是華裔家庭。警方目前表示，這是一起謀殺和企圖謀殺案（Murder/Attempted Murder），但未透露兇手是偷竊之後行跡敗露臨時起意殺人，或對死傷者施予家暴的家庭成員。

有鄰居稱，重傷女性是死者的親友，屋子裡還有兩名年長者同住，據悉是小女孩的祖父母。警方說兩位長者並非嫌犯。在案發後主流電視媒體現場報導視頻中，可看到兩位白髮長者站在住宅外，可能是被害女童的祖父母。

警方表示，案發前受害者一家人正在入睡，兇嫌從一樓南面推門進入，進入臥室後，將正熟睡的賈嘉和女童Ruby Meng刺死，並將另一女性刺成重傷，嫌犯作案後從原路逃跑。警方在案發後，出動警犬在附近街區搜尋嫌犯未果。

案發住宅位於一個U字型街道社區的最裡面，後牆外就是大街。據鄰居說，這家華裔住戶幾年前遷入，與鄰居交流不多，顯得很安靜。但經常可以看見兩位年長者和女童外出，長者可能是女童的外祖父母。案發時，社區裡一下子進來大批警車和警察 ，令居民很震驚。

社區裡有少數亞裔家庭，但華人 家庭不多。與案發住宅只有一牆之隔的鄰居是西裔家庭，女屋主表示，案發住宅是一家華人家庭，但和他們交流不多，不願意對案件發表評論。

本報記者在現場看到，在案發住宅的車庫外，有一輛豐田轎車，車裡堆放很多雜物。一個垃圾箱內並有標有中文字的空水果紙箱。住宅外則無其他顯示是華人家庭的標記或掛飾。

據房地產公開資訊，案發住宅是二層獨立屋，面積2649平方呎，4室3衛浴，建於1990年，於2014年初以40餘萬元購進。屋主有兩位：孟憲希（Xianxi Meng，譯音）和賈嘉。但不清楚兩人的關係。從該住宅的位置看來，周圍有學校、靠近購物中心，附近有休閒公園，交通很便利。

警局發言人米勒則表示，尚不清楚嫌犯作案動機，調查正在進行中，希望有知情者提供進一步線索，可致電聖伯納汀諾縣警局負責該案的探員Malcolm Page，電話909-387-3589。