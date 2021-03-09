參加世界日報理財講座 禮卡大放送

上網填問卷，請掃描表單連接的QR Code二維碼。

參加世報講座就有機會中禮卡！世界日報 2021年將舉辦八場「牛年理財系列」線上講座，將送出總值3200元的禮卡。講座每月舉行一場，第一場講座訂3月13日 (周六) 上午10時30分舉辦，講題是「新時局財富規畫的掌控策略」。讀者只要在3月12日截止日前依照規定參與，就有機會中禮卡；心動不如行動，趕快採取行動喲！

3月13日第一場線上講座，受邀主講人是周恩明律師（Alan Chow) ，他也是會計師及紐約 人壽高端市場規畫部執行顧問，他以往在洛杉磯和舊金山現場演講都是場場爆滿。受邀講座的主持人是紐約人壽副總裁孫東明，他是高端財務規畫專家及特許財務顧問（ChFC)。另一位主講人Winny林穎華，她是MBA、資深財務規畫顧問及高端財務規畫專家。

屆時行業頂尖專家將講解以下內容：後疫情時期的全球經濟分析。稅務策略的優化和財產保護的案例分析。遺產稅、贈與稅、收入稅、增值稅、交易稅的新方向。新稅改後財產規畫和保護的策略掌控。各種信託靈活運用的多變性。家庭財富百年傳承的設計方案等。

世界日報為暸解讀者對哪一類講題更有興趣，每月並會特別做一項問卷調查。為感謝讀者熱心參與，提供三項贈獎辦法，全部抽獎的總金額達3200元，歡迎有興趣的民眾積極參加。

三種贈獎辦法如下，

(1)上網填問卷：

每場均抽出五名填問卷的幸運者，贈送每人20元的Amazon 禮卡。第一場問卷填寫日期至3月12日截止。 參加者填寫問卷的連結：https://reurl.cc/V38xIQ ； 或掃描表單連接的二維碼（QR Code見圖一）， 或上YouTube點擊U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。

(2) 註冊參加講座：

每場均抽出六名註冊的幸運者，贈送25元的Amazon禮卡。第一場講座註冊截止日期3月12日。參加講座註冊連結：https://reurl.cc/9ZVkLv； 或掃描註冊講座的二維碼（QR Code見圖二）， 或上YouTube點擊U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。

(3)年底大抽獎：

八場講座結束後，將抽出12名幸運觀眾，每人贈送100元的Amazon禮卡。凡註冊聽講者就會自動加入年底大抽獎的行列。