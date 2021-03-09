10畝開心果園 年收相當中產職員

加州 一畝開心果平均到底能掙多少錢？果農們給出的答案是：如果你要當「甩手相公」，大小煩事都交給管理公司處理，一畝開心果一年收入，相當於是一名中產階級職員一個月的薪水；如果自己願意辛苦不假手他人，收入會多不少。

在佛瑞斯諾擁有十畝開心果園的加州交通處退休工程師朱海若表示，多年來他的果園全部都是交給管理公司打理，一年到頭從剪枝、施肥、噴水、殺蟲、到採收、加工和上市等大小事，自己完全不用管。管理公司通常在每年11月開心果收成後，開始分三次給農戶發錢，年份好市場買價好的時候，果農還會得到管理公司的紅利。

2020年是加州開心果產量歷史高峰年，朱海若表示，他拿到的報酬，相當於每畝獲利4500元左右，十畝收入4萬5000元左右，相當於美國 中產階級一年的平均收入。朱海若笑言，要進入富農水平，起碼要有20畝果園。

朱海若和太太將近30年前，以大約每畝1萬元的價錢，購買住家附近十畝開心果園，「當時我們買的果園已開始產出果實」，朱海若表示，開心果通常從小苗種植要三年才結小果，五年左右可以手摘小量收穫，商業收成則要七年以上成樹，但據説開心果樹壽命長達百年，大約是杏仁生長期的五倍。朱海若表示，他家購買的果園是1975年左右開始種植，至今46年，每年依然果實纍纍。

作爲全美堅果的生產和出口基地，開心果和杏仁核桃是加州堅果種植業的兩顆明星。朱海若表示，杏仁的種植生產時間較短，從小苗到商業產出大約只需三年，幾乎是開心果的一半時間。多年前，加州杏仁的收購價格一度達到每磅兩元左右，幾乎與開心果持平，導致種植投資 大增，一時間杏仁種植大幅度增加，加上亞洲和中國出口減少，導致近年杏仁價格大幅度下滑。一些杏仁種植戶表示，他的杏仁種植成本每磅1.5元左右，收購價每磅1.8元，幾乎沒有錢賺。

朱海若表示，中加州的水土陽光簡直是開心果和杏仁種植的天堂，但種植規模不大的農戶，還是很難完全自己種植和管理，比如每年秋季的收穫就是大問題，全部機械化作業，且開心果採摘下樹後，需要在數小時内送往加工廠泡水去外殼，否則外殼會在開心果的硬殼上留下斑點，降低銷售品質，賣價大打折扣。

開心果行情看好，不少投資人心生嚮往，不過朱海若表示，除非該地區大規模種植，否則即便投資百來畝果園，開始會有各種挑戰，因爲開心果管理公司通常都是幾千幾萬畝連片採收，單家獨戶的果園，很難處理。