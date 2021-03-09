加州開心果大豐收 果農荷包滿 退休工程師朱海若樂當開心農夫

從1994年開始買下家門口的十畝地種植開心果，朱海若和太太一起當起了周末農夫，三年前退休後更多時間放在開心果園上，並受聘成為加州開心果聯盟委員。（朱海若提供）

因美中貿易戰和2020年新冠疫情，連續擔心好幾年的加州 開心果種植業者，新年終於迎來幾十年來最開心的時刻：2020年加州開心果大豐收，產量首次衝破10億磅，創歷史新高。更令果農們開心的是，這次豐收打破了「豐收爛市價格降」的傳統規律，國内銷售和出口銷量雙雙成長，包括華人在内的種植戶，近日已獲得比往年更多的第一波收入，更多的收入和紅利預期接踵而來。

「我們已收到第一波收入，確實比往年多」，佛瑞斯諾開心果種植戶朱海若開心表示，中加州開心果每年9月中旬左右開始收穫，從南往北機械化推進，整個收穫季通常在11月中旬結束，除了大型的種植農場外，很多小型的農戶有大公司幫忙統一採收、加工處理及銷售，因此所有的種植收穫每年都是分幾次發送。從目前開心果種植戶合作社公布的數字看，未來的幾次收入和紅利都可望比往年更多。

●估今年和明年產量還會升

佛瑞斯諾美國 開心果種植業聯盟主席Richard Matoian表示，2020年大家都心情低落到極點，但新年卻傳來最好的消息，加州的開心果產量登上歷史新高，與前一年形成鮮明對比。2019年加州開心果產量跌至1978年以來的最低谷，沒想到2020年鹹魚翻生，產量創下數十年來最新高峰。開心果種植聯盟預計，加州開心果今年和明年產量還會繼續上升，預計2022年加州開心果產量，將達到至少12億至13億磅。

Matoian表示，每次豐收之後農人都擔心價錢會下跌，不過從目前的情況看，加州開心果在國内消費和國外出口都相當喜人。新採摘的開心果上市一個多月來，全美銷量比上年同期增長2%，基本與歷年的上升速度持平；對歐洲出口成長高達45%，出口中國 比上年成長超過16%。歐洲和中國一直是加州開心果出口的兩大地區，在美中貿易戰之後，中國從加州進口開心果從第一消費國降低到第二位，中國轉向伊朗大量進口開心果，但2020年伊朗開心果收成表現不佳，中國大批的採購商又回到美國。

●中國市場一度受阻又回溫

多年來作為加州堅果業代表為加州堅果出口中國穿針引線的朱海若表示，中國市場對加州開心果需求多年來一直强勁，甚至曾出現加州堅果出口供不應求的情況，但從2010年中國政府開始反腐，加州的開心果出口就開始受到影響，加上近年的美中貿易戰，開心果進口中國關稅大幅度提高，出口更是雪上加霜。

他說，中國多年來都是美國開心果出口最主要的市場之一，出口總量中亞洲市長高占一半以上，而前往中國和香港的出口量超過30%。市場最旺的時候，開心果的產地收購價高到每磅四元，但從2010年至2015年，價格呈起伏下降，最低時每磅只有兩元半甚至兩元。他樂見今年加州開心果出口中國漸回軌道，果農也受益。

●市場看好 每磅紅利可望增1元

從1994年開始買下家門口的十畝地種植開心果，和太太一起當起了周末農夫，朱海若數年前從加州交通處工程師退休後，將更多的時間放在開心果園上，並受聘成為加州開心果聯盟委員，「往年中國市場好的時候，一年會領到好幾次分成，除了年底銷售分成，一年還常會有意想不到的追加紅利」，最多的時候，朱先生和太太一次拿到8000元；中國市場價格萎縮期間，不僅收入少了一半，紅利也成了夢想。

「中國農曆新年前夕，我們已拿到第一次紅利」，朱海若笑言，很多種植戶和他一樣，都期待在未來的幾次分成中獲利更多，紅利很多。他本計畫用這些額外收入5月回台灣參加大學同學畢業50周年聚會，但疫情似乎尚在持續，所以推遲到10月回台，再轉到江西景德鎮老家一遊，「今年一定更加開心，永遠保持50歲的健康體魄」。

根據美國對中國最大的開心果出口企業Wondduful Pisstachios表示，因爲2020年加州開心果大豐收，且國内國際市場看好，他們可能上調種植戶的紅利，每磅開心果可望增加一元以上的紅利。