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華人擬集體控告國務院 促廣州總領館盡快恢復辦理EB-5簽證

記者邵敏／洛杉磯報導
華人律師黃笑生組織民眾對美國務院提起集體訴訟。（黃笑生提供）
華人律師黃笑生組織民眾對美國務院提起集體訴訟。（黃笑生提供）

華人律師黃笑生近日組織民眾對美國國務院提起集體訴訟，呼籲駐華使領館盡快恢復辦理投資移民（EB-5）簽證。截至3月6日有意參與集體訴訟原告已達227人。

新冠疫情爆發一年以來，各類移民申請處於停滯狀態，美國針對中國公民的旅行禁令尚未取消，美國駐中國各領館服務幾乎全線停擺，至今未能恢復。此次，黃笑生組律師團隊擬對國務院提起集體訴訟，要求恢復美國駐廣州總領館的EB-5簽證面談，訴訟書請求法庭向政府下達「特殊法院令」（writ of mandamus)，迫使行政當局履行法定責任，盡快處理被拖延的EB-5案件申請。

「我們發現EB-5是被遺忘的群體，有些投資人的錢進入美國近十年，但綠卡申請程序卻被暫停，這不就是盜竊和欺詐嗎？」律師團隊已從國務院獲悉最新狀況，自2020年3月以來，廣州EB-5申請案的綠卡頒發數量為零。

黃笑生律師指出，美國駐廣州領事館藉口總統令的14天入境隔離，長期停止服務是無理的。他說，「總統令限制中國人入境，但並沒有授權廣領館長期關門，沒有禁止給中國人發放簽證。廣領館可以先發簽證，讓申請人去第三國待14天後再來美國即可。」

集體訴訟消息傳開後，短時間內便聚集了200多名申請者，目前已有32人願意具名原告參與訴訟，律師團正與他們詳細面談，爭取近日將訴狀呈交法院，第一被告是國務卿布林肯，提醒他履行公務員職責。

黃笑生表示：「這起官司基本屬於公益性質，華人不能再做沉默的羔羊，要勇於發聲為自己維權。美國國務院的現行措施是違法的。」

如果原告勝訴，律師團希望受到影響的民眾可以在幾周內獲得簽證或面談機會；若政府的處理方式未能令人滿意，那麼律師團將不放棄向政府尋求賠償。

黃笑生還提到，半年以來，美國駐廣州領事館經常發出後來被證明根本不兌現的消息，稱商務、旅行、學生簽證，近日包括綠卡配偶簽證申請者都可以預約面談。但事實上，約好面談日期，卻又在前兩周被通知取消。

美國 學生簽證 國務院

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