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莫德納疫苗對亞裔更有效？ 專家：誤解

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
傳染病專家江華醫師認為，莫德納疫苗對於亞裔更有效，這種說法沒有任何根據。（會議截圖）
傳染病專家江華醫師認為，莫德納疫苗對於亞裔更有效，這種說法沒有任何根據。（會議截圖）

傳染病專家江華醫師表示，醫學界將推出一種新的抗新冠病毒藥物，不久的將來，這種藥物治療新冠病毒將和治療流感一樣簡單。他表示對於新藥物的出現充滿信心，希望新冠疫情不久就能結束，大家都能恢復正常生活。

亞凱迪亞華人協會等單位6日晚舉辦的健康講座上，江華說，關於最近在華人圈盛傳莫德納(Moderna)疫苗，對亞裔更有效的說法，服務於美以美醫院的資深傳染病專家江華說，這個說法沒有任何根據，這是一種誤解，每一種疫苗在臨床試驗階段，都會對各個族裔進行試驗，但並沒有任何數據說明，莫德納疫苗對亞裔更有效。

自新冠病毒大流行開始以來，江華一直在美以美醫院負責治療新冠肺炎住院患者，有非常豐富的第一手經驗，他在傳染病學領域擁有超過20年的醫療經驗。在當晚的講座中，江華詳細講述了新冠肺炎的早期檢測、治療關鍵、變異病毒以及疫苗接種等重要資訊。

江華說，新冠肺炎治療的關鍵是時間，什麼時間用什麼方式治療非常重要，通常老年人發病三天之內，為防止病情惡化，恢復期血漿療法將是最好的治療方式。對於輕症病人的治療，千萬不能用激素，使用激素反會增加死亡率，可以考慮使用單克隆抗體治療方式。

關於疫苗的副作用，江華說，目前來看，疫苗的副作用在老年人身上表現較低，而對於一般人群，副作用在24小時內基本上都會消失。有人提出疫苗含有的微量元素，會對人體造成持久傷害，這樣的觀點是不對的，當然也不能排除極少個案情況。

健康講座還請來City of Hope醫院的乳腺腫瘤學副教授袁媛醫師。袁媛有多年腫瘤研究及臨床經驗，是乳腺癌研究及治療方面的專家，她講解了乳腺癌的新型療法以及預防資訊。

關於癌症病人是否可以注射新冠疫苗話題，袁媛認為注射新冠疫苗的好處遠遠大於壞處，癌症病人如果不是正處於治療階段，當然也可以考慮注射疫苗。

亞凱迪亞華人協會、美以美醫院、City of Hope醫院以及聯合健康保險，6日晚共同舉辦免費線上中文健康講座。當晚參加講座共有170多人，亞凱迪亞華人協會會長Connie代表華人對第一線的醫務人員表示誠摯的感謝。

亞凱迪亞華人協會會長對工作在一線的醫務人員表示感謝。（會議截屏）
亞凱迪亞華人協會會長對工作在一線的醫務人員表示感謝。（會議截屏）
袁媛醫師認為，癌症病人也可以考慮注射疫苗。（會議截圖）
袁媛醫師認為，癌症病人也可以考慮注射疫苗。（會議截圖）

疫苗 華人 亞凱迪亞

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