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加州迪士尼樂園要重開啦！只有「這些人」可以玩

編譯組／綜合報導
南加州迪士尼樂園和其他主題樂園可望近期內重。(CBS電視台)
南加州迪士尼樂園和其他主題樂園可望近期內重。(CBS電視台)

根據加州公共衛生官員上周末公布新的商業重新開放指南，加州主題樂園和戶外運動場館，可望於4月1日重新開放。

CBS電視台報導，更新後的指南指出，一旦主題樂園所在的縣，達到紅色或第二限制性最高的重新開放層級，最早可在4月1日，以容客量15%的標準重啟使用。主題樂園所在縣的疫情燈號變成橙色，到黃色層級，客容量也將隨之改變。

指南也允許戶外運動和現場表演，於4月1日重啟，粉絲與與會人員得以再重聚一堂。然由於各縣仍處於紫色級別，類似道奇球場這樣的場館需限制人數為100名本地居民，且需提前預定，不允許任何優惠或大廳銷售等。

一旦變成紅色等級，客容量可擴大至20%，橙色等級可恢復至33%，黃色等級增加至67%。

迪士尼主題樂園員工，聽聞此消息感到開心。在迪士尼工作32年的Glynndana Shevlyn表示，自己已休假一年，很高興聽到樂園即將開放。

Visit Anaheim公司負責營運和促進商務與旅遊業的Jay Burress說，「每個人幾乎開心到流淚，太令人興奮了，迪士尼樂園渡假園區近一半酒店（近30家）都已關閉。圍繞這主題樂園的商業，包括小型禮品店、餐廳與酒類供應商等也關門。，

然而，重啟後的主題樂園，將僅限於加州居民。加州衛生福利廳長加利（Dr. Mark Ghaly）指出，「由於病例與住院率大大降低，三種高效疫苗有效針對脆弱社區民眾接種，加州可逐步安全的進行更多活動，尤其是那些在戶外進行的活動等。」

迪士尼樂園總裁Ken Potrock也在聲明中說，「樂園得以在今年春季重啟，我們感到鼓舞，這將吸引成千上萬勞工重返工作崗位，幫助周邊企業商家與社區。」道奇隊也表示，很快宣布球迷的健康與安全協議。

主題樂園 加州 迪士尼

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