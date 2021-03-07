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巴沙迪那遊民推倒80歲華嫗致死 近期過堂

記者王全秀子／巴沙迪那綜合報導
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

隨著全美反亞裔仇恨犯罪案件激增，更多怵目驚心的事實公諸於世。巴沙迪那市（Pasadena）去年底發生一起遊民傷害華裔夫婦案件，43歲的遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，致八旬老婦李吳佩吉（Pui Gee Ng Lee，譯音）死亡。此案近日在巴沙迪那高等法院過堂，兇嫌被控「謀殺」及「故意傷人」兩罪，保釋金設為200萬元，但兇嫌拒不認罪，初審定於3月將進行。

巴沙迪那警局公布，去年12月29日早7時52分左右接到舉報，位於科羅拉多大道（Colorado Blvd）東100號街區，與Arroyo路交匯處附近，一對在散步的年長夫婦遭遇人身攻擊。警員趕到現場找到這對夫婦時，發現男性長者受傷但情況穩定，而女性長者則處於無意識狀態，消防救護人員將她送往當地醫院。巴沙迪那警局兇殺組探員隨即展開調查，並在案發現場收集相關證據和證人。

調查顯示，這對老年夫婦在人行道上行走時，嫌犯出於未知原因無故挑釁並毆打男性長者，並推搡女性受害者，導致她跌倒，頭部撞到水泥人行道上。

後經證實，80歲華婦李吳佩吉，從約4呎高的外延台階（ledge）處摔倒，且頭部著地。緊急送往醫院搶救，但因傷重不治，1月5日上午在醫院去世；她的丈夫則受輕傷，已在1月7日出院。

探員在調查中確定，嫌犯為現年43歲的西裔男子Oscar Villamil，他在隨機攻擊路人後逃跑。而他的信息此前就被警方記錄在案，並被列為無家可歸者。隨後警方與周邊地區執法部門開始搜索嫌犯下落。

1月5日早8時37分，巴沙迪那警方接到通知，洛縣警局在Raymond街南700號街區，也就是捷運金線Fillmore站附近發現了嫌犯Villamil。隨後洛縣警局將其逮捕後，移交給巴沙迪那警方。

洛杉磯縣檢察官辦公室公布，涉案嫌犯為巴沙迪那43歲遊民Oscar Villamil，他隨機攻擊路人，無故拳打腳踢當時正在案發現場附近散步的80歲華裔老婦Pui Gee Ng Lee及其丈夫。檢方隨後以謀殺罪起訴被告。

據洛杉磯縣法院系統資料顯示，Oscar Villamil是一名暴力犯罪慣犯，他在被捕時已受到兩項毆打（battery）他人的控罪，此案仍在審理中。而之前他被判定的罪名包括故意破壞、毆打官員、猥褻兒童等。兇嫌在1月27日過堂時，對於被控「謀殺」不認罪，此案將於3月初審。

遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，華裔老人一死一傷。（巴沙迪那警局）
遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，華裔老人一死一傷。（巴沙迪那警局）
遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，華裔老人一死一傷。（巴沙迪那警局）
遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，華裔老人一死一傷。（巴沙迪那警局）

洛縣 洛杉磯 華裔

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