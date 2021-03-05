第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，計畫發放符合資格的民眾每人1400元紓困金 ，領取標準與前兩輪紓困金大同小異，而且17歲以上被撫養人也有望領到1400元紓困金；ITIN號碼持有者也不影響有社安號配偶領取資格。有會計師指出，紓困金領取資格部分放寬，年收入上限趨嚴，政府更重視真正需要幫助的人們。

新紓困法案若通過，個人年收入7萬5000元以下者有望領取全額1400元紓困金，夫妻合併報稅 領取資格為家庭年收入15萬元以下。參院民主黨與拜登總統同意將領取紓困金的收入上限調為個人年收入8萬元、夫妻合報年收入16萬元，不同於眾院版本的個人年收入10萬元及夫妻合報年收入20萬元。因此，收到第三輪紓困金的人數將少於之前。國稅局將根據2020年稅表 收入發紓困金，倘若未報2020年稅表，將根據2019年稅表收入發放。

會計師楊光明表示，政府為了救經濟接二連三發放紓困金，第一輪發放1200元、第二輪發放600元，這次打算發1400元。有別於前兩輪，這次符合資格的父母及被撫養的孩子均可領取1400元，沒有年紀限制。第一輪紓困金，超過17歲以上的被撫養人不得領1200元，17歲以下者只能拿500元；第二輪紓困金只允許17歲以下被撫養人領600元；而第三輪紓困金「通通有獎」。

「符合收入條件的一家四口，最多可領到5600元紓困金。」會計師張青指出，對於很多家庭來說是個大好消息。此外，ITIN號碼持有人雖領不到紓困金，若夫妻只有一方持有ITIN號碼，將不影響持有社安號的配偶領紓困金。再者，新法案也將變更兒童抵稅額（child tax credit）金額。符合資格的家庭除可獲得紓困金外，6歲以下孩童可額外領取一人3600元；6歲至17歲（包括17歲）的兒童抵稅額，則從一人2000元增至一人3000元。

若法案通過，一家四口擁有兩名6歲以下孩童並符合收入資格的家庭，除了領紓困金外，另可多拿7200元。此外，張青提到，最新法案擬定提前支付兒童抵稅額，計畫7月1日起，符合資格的家庭每個月可提前接受1/12的抵免額。

楊光明補充說，若2019年收入在7萬5000元以下，符合領取全額的紓困金，但2020年收入超過7萬5000元，建議可先暫緩報稅，等到取得紓困金之後再報稅。符合資格的民眾若在第一輪及第二輪都尚未取得紓困金，在今年報稅時可告知會計師，並向國稅局申請「紓困退款抵免（Recovery Rebate Credit）」。

第三輪紓困金，除了發給絕大多數美國人1400元紓困支票、調高額外失業補助津貼到每周400元之外，還包括疫苗配送預算、病毒檢測費用，以及為各州政府、城市等提供的紓困經費。參院最快有望在周末表決。