洛縣下周將派發逾40%疫苗到重災區

費若指出目前為居民接種疫苗面臨三大挑戰。（會議截圖）

洛杉磯 縣政委員及衛生官員4日應邀與少數族裔媒體探討疫情期間的工作以及疫苗 相關資訊，提及疫苗接種不平等，主因是許多有色族裔社區居民沒有電腦和網路，預約不成功，接種率偏低。為此洛縣 政府響應州政府計畫，預計下周開始努力保證派發超過40%或更多的劑量到疫情重災區。

洛縣縣政委員主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，隨著近日確診和死亡人數減少，勝利的曙光就在前方。迄今公共衛生部門已為洛縣220萬居民接種了疫苗，但仍須做很多工作確保最脆弱的群體接種疫苗。尤其是拉美裔和非裔注射率遠低於白人和亞裔群體，東洛杉磯和南洛杉磯社區疫苗接種率遠不如比佛利山。

蘇麗絲指出，東洛杉磯是整個洛縣地區疫苗接種最低的區域，過去一周洛縣公衛局在當地推動疫苗接種站。與聯邦及州政府合作成立移動診所，每天為250至300位居民提供疫苗。以及與當地兒童和家庭中心合作，繼續確保疫苗送達最脆弱的群體。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前日均確診病例持續下降，超級盃足球賽周末後也沒有出現確診病例增加的現象。同時住院率和七日平均死亡人數也在持續下降，但仍未達到11月初高峰之前的水平。她呼籲民眾堅持防疫守則，配戴口罩，希望隨著確診人數下降，死亡人數也會下降。

洛縣目前還在疫情紫色等級，如果不遵守防疫準則，可能會破壞目前取得的進展。調整後確診率為每十萬人有7.2人確診，逐步向紅色等級靠近，七天平均確診將至3.5%，醫療資源缺乏地區則為5.1%。目前確診率較低，有可能在3月17日轉移到紅色等級，但前提是必須連續兩周維持每十萬人確診7人及以下的水平。目前在整個縣推廣疫苗部署，有501個場所包括診所、藥房、醫院、聯邦衛生中心、市府設立的診所等，為符合資格的民眾接種疫苗。

但是，很多人因出行不便或是預約不成功無法及時得到疫苗，譬如南洛杉磯，聖費南度谷，以及沙漠地區的接種率相較其他地方偏低。另外就是有色人群接種率很低，他們的社區受災率大，確診率高。公衛局會加強努力，保證無法接種的人們能成功接種疫苗。公衛局和社區機動小組合作，如針對出行不便的老人，安排Uber接送他們前往接種點，或是就地安排接種點，致力提供更多的解決方案。

費若指出，目前面臨的挑戰包括，沒有足夠疫苗，現在有330萬人符合疫苗接種資格，但只有200萬劑量，若要滿足這群人必須得到600萬劑疫苗，因為現在仍是接種兩劑的疫苗；其二，現在使用州政府的預約平台，對很多沒有電腦和網路的人不便，加上平台無法反映真正審查資格的要求，且不夠靈活；其三，有些合作方需要額外支援，包括來自聯邦、州、地方政府的資源，需要多方協調。