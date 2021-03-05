「回你的國家」 華人家庭遭仇恨騷擾 白人鄰居相助守護

司海君非常感謝鄰居的幫助。（視頻截圖）

據洛杉磯時報消息，在南橙縣 一個富裕的社區內，每天晚上鄰居們都會聚在華裔司海君（Haijun Si，譯音）家的兩層住宅裡，擔任義務守護人。這棟房子有大窗戶和圓柱裝飾的寬敞門廊。幾個月前，司海君一家搬到Ladera Ranch高檔社區，因為新冠疫情引發亞太裔仇恨犯罪案件上升，該社區也有青少年晚間擾民，反復按他家的門鈴並在門前大喊大叫。

其中一個人對司海君喊「回到你的國家」，另外一個人對司海君的妻子用貶義詞侮辱她，還有人扔石頭。有時，這種騷擾正好發生在一家人吃飯的時候，司海君的八歲女兒和五歲兒子也會在午夜被騷擾驚醒。

司海君和妻子輪流站在外面守衛，他們安裝新的圍欄和監控攝像頭，有時打電話報警，但是襲擊騷擾依然不斷，直到一名女鄰居仗義幫助，發動其他鄰居一起來守護，這才改變了他們一家人的狀況。這位女鄰居表示，橙縣警局已經注意到這個現象，正透過司家提供的視頻確認那些騷擾的青少年，並且規勸。

每天晚上鄰居們義務幫助巡邏。（視頻截圖）

組織夜間守夜的Layla Parks表示，最初，她不知道騷擾的嚴重程度及頻率，知道後她感到憤怒並希望提供幫助。

司海君一家四年前從中國來到美國 ，去年９月從Corona搬到橙縣的Ladera Ranch，被這個社區茂密樹木，修剪整齊的草坪和公園所吸引。Ladera Ranch是一個友好社區，鄰居們常在孩子們玩耍時彼此共享餐點或聊天。這個社區大約有3萬名居民，其中約三分之二白人，14％拉丁裔和13％亞裔 。

騷擾開始後，司海君在前廊周圍安裝價值3000元的鐵圍欄，並在物業周圍放置閃光燈和攝像頭，還在車道上掛了一條沉重鏈條，防止青少年騎自行車上門。48歲的他表示，孩子很害怕，他也很生氣。到了晚上，他和妻子無法入睡三、四個小時以上。他想告訴那些孩子的父母，讓他們不要再胡鬧了。

司海君2月初找到Parks訴說自己的遭遇，起初她認為這是孩子們的惡作劇。但隨著騷擾不斷，包括針對家庭種族的誹謗，Parks意識到這很醜陋。Parks在臉書上發布司海君一家最近遭遇襲擊的畫面，並尋找義工來保護這家人的住所，維安時段從下午6點開始至少到午夜。鄰居們成群結隊報名參與。

鄰居們估計，至少有15至20名兒童參與了騷擾，其中一名年僅10歲，其中三人已經道歉。司海君表示，非常感謝鄰居的幫助。

在2020年10月至今年2月之間，橙縣警局已上門七次。警方發言人Dennis Breckner表示，已在該地區加強巡邏且已展開調查。