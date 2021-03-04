網傳11日就都可打疫苗 千萬別相信

目前加州疫苗僅開放到級別1B。(美聯社)

近日一條訊息在華人社群媒體 頻繁轉發，該消息稱3月11日全美各地所有人都可以接種疫苗 ，並附上三大主流藥房連結。不過經查證，該消息為不實信息，不少民眾可能需要再耐心等待。

這條信息稱，3月11日開始各大藥房免費開放疫苗接種，「除了兒童，不分年齡，直接打」。消息中還附上了預約網址，分別是Walgreens、CVS和沃爾瑪藥房的預約連結。由於民眾們大多期待疫苗已久，喜聞可以打疫苗，於是該消息一時間在華人社群媒體上瘋傳。

不過經本報查證該消息並不屬實。目前這三大藥房仍以各州的疫苗開放階段為準，以加州 為例，截至3日，這三大藥房的系統中仍只能接受65歲以上的人群、K-12教師、日托和學齡前工作人員、醫護人員、長期護理設施的居民和工作人員、食品和農業員工等，其他民眾並無法預約。

至於是否等到11日就會開放，藥房工作人員表示對未來政策並不清楚，藥房只是按規程負責施打。而根據加州政府的計畫，目前開放的對象是級別1A（醫護人員和長照設施居民）以及級別1B（65歲以上耆老，以及教育、急救和食品行業人員）。

而下一步開放的將是級別1C，這包括16至64歲的嚴重潛在健康問題的人群，按目前計畫將於15日開放。這些人群包括癌症、四級或更高的慢性腎臟疾病、慢性肺病、唐氏綜合症、因器官移植免疫功能不全者、孕婦、鐮狀細胞病、心力衰竭、冠心病、心肌病、嚴重肥胖和二型糖尿病等。這部分人群大約有400至600萬人。

目前開放的1A和1B人群一共有1500萬人，截至3日，加州共施打了約946萬劑疫苗。民眾雖期待疫苗心切，但加州共有近4千萬人口，想要開放給全州所有民眾，恐怕還需要再耐心等一段時間。民眾可以在加州衛生局特別設置的新冠疫苗官網上查詢自己是否排到，網址為：myturn.ca.gov，或撥打該部門電話諮詢或預約：833- 422-4255。