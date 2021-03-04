我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

疫期遊夏威夷 盡享空曠美景 搭機像包機

記者王若然／洛杉磯報導
泳池遊客稀少。（Sherry提供）
泳池遊客稀少。（Sherry提供）

疫情的爆發阻斷了很多人的旅遊出行計畫。但也有民眾難忍居家的孤獨，在疫情期間出遊。近日，南加華裔居民Sherry與男朋友Robert就踏上了夏去威夷的旅程，飛機上只有30幾個乘客，景點人煙稀少。Sherry說，出去旅遊「幾乎沒人才好玩。」

Sherry與男朋友Robert今年2月中旬前往夏威夷的Kona島遊玩。Sherry說，去夏威夷的飛機上，可以承載200人的飛機，只有30幾個旅客，像包機一樣。飛機的商務艙幾乎坐滿，有20多人，剩餘的10人左右在經濟艙，飛機上很空。

Sherry說，她曾在2019年去過Kona島一次，當時簡直人滿為患，現在完全是另一番場景。以前全是人的游泳池，現在只有五、六人。她回憶說，之前來這裡，要早上6點多起來搬著躺椅占位置。現在可用的躺椅遮陽傘隨處可見。以前酒店樓下的燒烤設備幾乎搶不到位置，現在全都空著無人使用。她說，這次入住的是與2019年來時住的同一家酒店，當時大廳人多得找不到座位，只能坐在檯子上，現在卻只有三、四人。

在疫情期間出遊，Sherry說夏威夷當地的管理十分嚴格。Kona的新冠肺炎確診人數很少。疫情期間，夏威夷的商鋪、餐廳都開著，不過餐廳只能點外賣。此外，為了減少人與人的接觸，酒店取消了專人每日清理房間，如有需要，客人可以到前台自取垃圾桶等清理工具，自行打掃房間。

疫情期間去夏威夷旅行，核酸檢測也相當嚴格。Sherry表示，去之前的72小時內要到指定部門做核酸檢測。持有檢測報告才可以上飛機。到了Kona島，當地政府部門還要求乘客做了核酸檢測。之後便放行，遊客可以隨意活動，檢測結果會在24小時內傳給遊客。

疫情期間，洛杉磯至夏威夷的票價很低，來回票價在200元至400元不等，某些天甚至200元都不到。夏威夷當地旅館費用根據不同酒店有不同價格，但普遍比疫情前低很多。

Sherry的男朋友Robert說，疫情期間出遊也有好處。他感到機場因疫情提高了清潔標準，機場衛生比平時乾淨了許多。而且多數民眾不敢在疫情期間出門，景區遊客減少，也降低了感染新冠病毒的風險。他認為身體健康的人之後嚴格遵守防疫準則，就不會有太大風險。他說，「我們要認真對待新冠病毒，但也不應完全讓疫情限制了人身自由。」

Sherry說，自己的「老外」男朋友「閒不住」，幾乎每個月都要出來旅遊。疫情期間都要「憋壞了」。她說，本來去年10月就訂了今年1月夏威夷的旅行，結果旅行社看到疫情嚴重，推到了2月，結果旅行社看到疫情依然嚴峻，就取消了行程。她說，如果有條件可以選擇這時候帶家人、朋友去夏威夷玩一趟。

景點人煙稀少。（Sherry提供）
景點人煙稀少。（Sherry提供）
飛機上沒什麼人。（Sherry提供）
飛機上沒什麼人。（Sherry提供）
空蕩蕩的酒店大廳。（Sherry提供）
空蕩蕩的酒店大廳。（Sherry提供）

疫情 夏威夷 檢測

上一則

沒資格打疫苗 Kedren Community Health Center開放剩餘疫苗接種

延伸閱讀

疫期遊夏威夷 盡享空曠美景 搭機像包機

疫期遊夏威夷 盡享空曠美景 搭機像包機
以正統猶太乘客拒戴口罩為由取消航班 邊疆航空爆歧視爭議

以正統猶太乘客拒戴口罩為由取消航班 邊疆航空爆歧視爭議
中製大飛機C919全球首單簽約 東航購5架 第一家營運

中製大飛機C919全球首單簽約 東航購5架 第一家營運
人工造雨飛機墜毀江西損民宅 機上5人均罹難

人工造雨飛機墜毀江西損民宅 機上5人均罹難
中國商飛 交付今年首架ARJ21客機

中國商飛 交付今年首架ARJ21客機
橙縣約翰韋恩機場 飛機傳出怪味

橙縣約翰韋恩機場 飛機傳出怪味

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆