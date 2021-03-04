疫期遊夏威夷 盡享空曠美景 搭機像包機

泳池遊客稀少。（Sherry提供）

疫情 的爆發阻斷了很多人的旅遊出行計畫。但也有民眾難忍居家的孤獨，在疫情期間出遊。近日，南加華裔居民Sherry與男朋友Robert就踏上了夏去威夷的旅程，飛機上只有30幾個乘客，景點人煙稀少。Sherry說，出去旅遊「幾乎沒人才好玩。」

Sherry與男朋友Robert今年2月中旬前往夏威夷 的Kona島遊玩。Sherry說，去夏威夷的飛機上，可以承載200人的飛機，只有30幾個旅客，像包機一樣。飛機的商務艙幾乎坐滿，有20多人，剩餘的10人左右在經濟艙，飛機上很空。

Sherry說，她曾在2019年去過Kona島一次，當時簡直人滿為患，現在完全是另一番場景。以前全是人的游泳池，現在只有五、六人。她回憶說，之前來這裡，要早上6點多起來搬著躺椅占位置。現在可用的躺椅遮陽傘隨處可見。以前酒店樓下的燒烤設備幾乎搶不到位置，現在全都空著無人使用。她說，這次入住的是與2019年來時住的同一家酒店，當時大廳人多得找不到座位，只能坐在檯子上，現在卻只有三、四人。

在疫情期間出遊，Sherry說夏威夷當地的管理十分嚴格。Kona的新冠肺炎確診人數很少。疫情期間，夏威夷的商鋪、餐廳都開著，不過餐廳只能點外賣。此外，為了減少人與人的接觸，酒店取消了專人每日清理房間，如有需要，客人可以到前台自取垃圾桶等清理工具，自行打掃房間。

疫情期間去夏威夷旅行，核酸檢測 也相當嚴格。Sherry表示，去之前的72小時內要到指定部門做核酸檢測。持有檢測報告才可以上飛機。到了Kona島，當地政府部門還要求乘客做了核酸檢測。之後便放行，遊客可以隨意活動，檢測結果會在24小時內傳給遊客。

疫情期間，洛杉磯至夏威夷的票價很低，來回票價在200元至400元不等，某些天甚至200元都不到。夏威夷當地旅館費用根據不同酒店有不同價格，但普遍比疫情前低很多。

Sherry的男朋友Robert說，疫情期間出遊也有好處。他感到機場因疫情提高了清潔標準，機場衛生比平時乾淨了許多。而且多數民眾不敢在疫情期間出門，景區遊客減少，也降低了感染新冠病毒的風險。他認為身體健康的人之後嚴格遵守防疫準則，就不會有太大風險。他說，「我們要認真對待新冠病毒，但也不應完全讓疫情限制了人身自由。」

Sherry說，自己的「老外」男朋友「閒不住」，幾乎每個月都要出來旅遊。疫情期間都要「憋壞了」。她說，本來去年10月就訂了今年1月夏威夷的旅行，結果旅行社看到疫情嚴重，推到了2月，結果旅行社看到疫情依然嚴峻，就取消了行程。她說，如果有條件可以選擇這時候帶家人、朋友去夏威夷玩一趟。