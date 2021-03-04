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洛縣疫情趨紅色等級 7至12年級復課在望

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣疫情非常接近達到州安全經濟藍圖中較少限制的紅色等級的指標，七至12年級學校有望重新開放面對面授課。（取自洛縣縣府官網）
洛縣疫情非常接近達到州安全經濟藍圖中較少限制的紅色等級的指標，七至12年級學校有望重新開放面對面授課。（取自洛縣縣府官網）

洛杉磯縣公共衛生局指出，3日新增1759例新冠肺炎病例，116例死亡。從2月23日至今計算七天平均病例數已降至每天少於900例。洛縣疫情非常接近達到州安全經濟藍圖中次嚴重且較少限制的紅色等級指標，七至12年級學校有望重新開放面對面授課。

目前有1476名新冠肺炎患者住院治療，其中31％在重症監護病房。確診病例正在減少，住院患者的平均人數有所下降，但洛縣還沒有回到激增前的水平。在病例激增之前的去年11月初，每天大約有800例住院，現在平均每天有1500例。

平均七天每日死亡人數雖繼續下降，但仍然過高。 1月13日平均死亡人數達254人的峰值，目前平均每天有100多人死亡。 11月初平均每日平均死亡人數為14。公衛局希望隨住院人數減少，將看到更少人死亡。

另外，公衛局實驗室已在洛縣測試了679個新冠病毒標本，以評估突變的存在。自今年1月1日以來，已執行400多個序列。迄今為止，公衛局已在洛縣確認27例新冠病毒變體B.1.1.7英國變體，和1例P.2巴西變體，目前暫未發現帶有南非變種的病例。

洛縣公衛局公布，本周洛縣的調整病例率下降到每10萬人7.2例，檢出陽性率為3.5％。病例率需要連續兩個星期保持在每10萬人七個新病例或以下的水平，才能轉移到限制程度較小的紅色等級。如果下周洛縣進入紅色等級，並連續兩周停留在紅色等級中，七至12年級學校有望重新開放面對面授課。

目前全縣TK至六年級學校已得到許可重新開放，截至1日有1799所學校重新開放，包括9萬6000多名學生和3萬5000多名教職人員回到校園。34個學區和303所私立和特許私立學校得到批准，對TK至六年級的學生面授課程，九個學區和91所私立和特許私立學校，仍在等待疫情安全計畫的審查。

針對那些已經開放TK至六年級，並準備在洛縣進入紅色等級後開放七至12年級的學校，他們需要更新針對七至12年級的加州疫情安全計畫，然後將其重新發布到學校網站。並且將需要向公衛局提交針對這些年級重新開放，或擴大對其他學生開放的每所學校的單獨通知，和重新開放協議。公衛局會聯繫每所學校，現場訪問並提供技術幫助。

洛縣公衛局正與洛縣學區合作，為學生和家長建立公共衛生大使計畫。該計畫將授權學生和家長成為每所學校預防工作中的重要合作夥伴，從而使學校積極參與預防和減少病毒傳播。該計畫為父母提供一次為時90分鐘的虛擬會議，涵蓋家庭和更廣泛社區公認的安全實踐。學生大使每周開會一次，了解疫情的影響。在與學生的第一堂課中，他們被問及過去一年的經歷，以及疫情如何影響他們的生活。

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