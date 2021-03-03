怕副作用的人可考慮打嬌生疫苗 打後不會發生重症

CDC批准的新上市嬌生疫苗，日內就可接種。(美聯社)

嬌生 集團(Johnson & Johnson)研發的新冠疫苗 ，已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及聯邦疾病防治中心（CDC）等單位批准「緊急使用授權」。醫師解讀表示因疫苗類型不同，嬌生的疫苗雖然有效性略差一些，但是副作用小而且防止重症的效果還是不錯的，擔心副作用的民眾可以考慮打嬌生疫苗。

嬌生疫苗是美國繼輝瑞 (Pfizer)和莫德納(Moderna)之後的第三款疫苗，與其他疫苗不同。主要的差別在於，輝瑞和莫德納疫苗採用信使核糖核酸(mRNA)技術，讓人體的免疫系統能夠識別新冠病毒，產生免疫力；嬌生疫苗則是使用病毒載體(viral vector)技術。英國阿斯特捷利康製藥公司（AZ）的疫苗，也同樣是腺病毒載體類型的疫苗。

華裔傳染病學醫師黃重德解釋，輝瑞及莫德納疫苗的臨床試驗結果證實效力高達95%左右，嬌生疫苗在全球測試對抗中等以上病情的效力為66%，但有85%效力可避免新冠病患出現重症，以及100%效力可免於新冠病患死亡。此外，因為嬌生疫苗開始試驗時正是兩、三個月前病例最多的時候，已出現變種病毒，可能參加實驗的人當中感染的會多一些，這對實驗結果也有影響。

黃重德解釋，嬌生疫苗比起輝瑞和莫德納來，保護率雖然低，但如果擔心打嬌生沒有效，民眾只要打過之後過一段時間測試一下抗體就好了。而且嬌生的重症保護率還是有85%，因此打過之後不會發生重症，還是非常值得施打。如今差不多有三分之一的人打過疫苗，嬌生的有效性可能就夠用了。但假如民眾需要前往很危險的地方，例如需要去印度、墨西哥等患者多又沒疫苗的地方，可能就要打輝瑞等強效一點的疫苗。

雖然效果不如另兩款，但是嬌生好處在於其副作用很小。例如輝瑞和莫德納有80%的人打過後有副作用，但打嬌生尤其是出現發燒等症狀的人只有9%。這種腺病毒疫苗在中國和俄國也在用，實際出現副作用的人很少。因此如果民眾怕副作用的話就打嬌生，比如一些老人家身體較弱，或者已經得過新冠有抗體了，若再打疫苗副作用會不小，因此這類人群都可以考慮打嬌生疫苗。

有別於其他廠牌的疫苗，嬌生疫苗只需接種一劑，除去安排接種第二劑的麻煩。黃重德解釋，打兩針按理來說效果更強一些，但不知出於什麼考慮該公司只推薦一針。嬌生疫苗經過測試證實單劑有效，目前仍在研究施打兩劑是否能提升保護效果。

此外，輝瑞疫苗必須以-80ºC 到 -60ºC (-112ºF 到 -76ºF)的極度低溫保存，嚴苛的保存條件最初為各州帶來許多麻煩。相較之下，處理嬌生疫苗簡單許多，僅需以一般冰箱保存即可。他表示，嬌生疫苗保存方便，普通冰箱都可以，因此醫生可能會比較喜歡買，市場競爭力會比較強。

黃重德總結說，如果普遍都施打了疫苗，嬌生的有效性就夠了。而且最近疫情好轉，除了開始有疫苗了，推測也可能和天氣有關。因為歷史上不少病毒剛開始沒有季節性，整年都有，後來慢慢有季節性，新冠似乎也有這樣的趨勢，現在希望疫苗施打越來越多，有望在7月恢復以前的生活。