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裝老、當義工 華人插隊打疫苗各顯神通

記者張宏／洛杉磯報導
道奇的疫苗接種點。（讀者提供）
道奇的疫苗接種點。（讀者提供）

華人為提前打疫苗各顯神通，30歲南加華男假裝成老人去打疫苗，試圖蒙混過關，結果被拒。雖然南加已擴大疫苗接種人群範圍，但依然有一些不符合條件的人為能提前打疫苗使出各種辦法；譬如有華人男子試圖假扮老人接種疫苗，有人則排在藥店等候名單，或做義工獲得疫苗福利，疫苗也成為一些高級俱樂部會員福利。

在貿易行業工作的Tim因為同事最近因感染新冠肺炎死亡，每天上班都有巨大的心理壓力，希望能早點打到疫苗獲安心。他日前從外州兩名女性扮老成功接種第一針疫苗的新聞獲得靈感，也想如法炮製。雖然他只有30歲，但是他買了灰白色假髮戴上帽子和眼鏡，還穿上長者風格的襯衫衣服，希望能看起來像65歲以上。

他先是在網絡上以長者身分預約，在選擇地點時選擇了州立波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）的接種點，原因是他覺得那邊華人接種比較多，他在裡面不會特別顯眼。同時華人多的地方或許檢查ID沒那麼嚴格，他決定賭對方不會看他ID。

於是Tim在上周六一早開了一小時如約而至，他一邊坐在車裡一邊祈禱對方不要檢查ID，只看預約碼就好，讓他能順利打上。結果當他的車子開到入口時，工作人員先看了他的預約確認信，他還假裝咳嗽老邁的樣子，以為這樣可躲過檢查ID。但工作人員隨後讓他出示ID，他試圖找藉口說ID忘記帶了，結果對方說，這裡營業到傍晚，他可回家取了ID再來。Tim見狀只有無奈回家。

其實華人社區為能插隊打疫苗可謂各顯神通。在藥房工作的華人工作人員Tina表示，其實有一種不算是插隊的方法，可謂雙贏。像她們藥房每天有30到40針，都是一定要符合要求才能預約，但是每天基本上都有人取消，所以每天都會多幾針出來。一般到下午4點多，她們就知道大概會多出來幾針。這時她們就會著急的想把這幾針打出去，不想浪費。原則上還是先給符合要求的人打，剩下的就給等待名單上的人打。

雖然每個藥店對剩餘疫苗的態度不同，但如果真想打，多打幾個藥店的電話，就說如果最後要關門之前有針要浪費了，可願意來打，讓他們把你放在候補名單（waiting list）上，之後就看運氣了。

也有人在陪上年紀人士去打疫苗時被獎勵疫苗。華人青年Dylan日前陪92歲的奶奶去打疫苗，結果在現場被提供疫苗，算是當作孝順的獎勵。當然不是所有陪老人去的人都能獲得疫苗，也要看運氣。

還有人通過做義工方式獲得疫苗，譬如有人登記做分發疫苗的義工，去現場幫忙時就能先打。同時還能造福朋友，譬如當天有剩餘的疫苗，這些義工就會給住在周圍的朋友打電話去補缺。

而對一些高級俱樂部的會員，獲得疫苗也是會員福利的一種。華人劉先生說，他的一個朋友是一家年費10萬元高爾夫俱樂部的會員，去年12月時會員就能隨便打疫苗了。

在陪老人去打疫苗時有可能也會被獎勵疫苗。（讀者提供）
在陪老人去打疫苗時有可能也會被獎勵疫苗。（讀者提供）

疫苗 華人 福利

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