洛杉磯縣商業重啟限制 可望放寬

隨著南加洛杉磯縣新冠肺炎病毒傳播進一步放緩，2日洛縣疫情 雖仍處在最嚴重的紫色級別，但已接近次嚴重的紅色級別，意味著可望在不久後進一步放寬最嚴格的商業重啟限制，室內用餐飲及看電影或可在3月底前重啟。

據州府2日發布洛縣日均感染數調整結果，洛縣日均感染數為每10萬居民有7.2例，若這一數字下降到每10萬居民七例，並保持兩周，就可以移除疫情最嚴重的紫色級別，進入紅色級別，商業重啟標準也會進一步放寬。一旦進入紅色級別，洛縣將進一步放開商業限制，比如室內零售顧客容量將提高至50%，重啟餐廳室內顧客容量25%，重啟電影院內觀眾容量25%。

另外，博物館及水族館允許室內參觀者容量25%，健身中心可以恢復室內活動，室內允許容納人員比例為10%等。

州府是於每周二對所有58個縣更新疫情級別，為了達到進一步放開標準，縣必須符合州府要求的三項標準且標準維持至少兩周。

為了達到紅色級別，洛縣疫情感染率需要每10萬居民感染者介於四至七例，檢測 陽性比例平均為5%至8%，或健康平等指數（health equity quartile）介於5.3%至8%。健康平等指數就是一個縣在受影響較大的有色族裔社區，控制病毒傳播努力的衡量標準。目前洛縣居民檢測陽性比例是3.5%，健康平等指數是5.1%，這兩個數字變化若達到標準，都可以使疫情級別進一步放寬。直至最小的橙色級別，即達到每10萬居民感染數為1至3.9例。

洛縣先前一直處於像是要脫離紫色級別的邊界，一度在2020年秋季達到所有要求標準，但因為感染病例激增，未能將該標準持續兩周。然而即使洛縣升至紅色級別，是否開放對商業重啟限制，還需公衛局官員確定。而且縣域可以實施較比州府規定的更嚴格措施。洛縣近期由州府調整後的新冠肺炎發病率快速下降，自三周前的每10萬居民28例，降低到20例，上周降低到12.3例。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）在宣布疫情相關數據有所改善時，不忘提醒民眾，繼續戴口罩、避免群聚，勤洗手保持良好衛生習慣，避免疫情好轉趨勢發生逆轉。

她表示，目前洛縣疫情向的好方向發展，讓民眾可望儘快恢復正常生活。目前縣域日平均新增感染數降至1000例以下，恢復到上次冬季激增病例前水平。而且過去一周洛縣日平均檢測陽性率已經降至3%左右。

目前，洛縣新冠肺炎感染者有119萬2900餘例，死亡超過2萬1400例。