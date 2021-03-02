洛縣華婦自家車庫內遭包夾行搶 回想餘悸猶存

麵包店搶案嫌犯。（本報檔案照）

南加州華人 聚居社區搶劫案頻發，近日在大街上等公共場合動手的搶案已不算稀奇，現在歹徒是登堂入室，在商店、私人住宅內動手。本報2月26日報導，羅蘭岡 （Rowland Heights）一位華裔女士在自家車庫內被搶，近日受害者接受本報專訪，講述搶案發生時如何在車庫中被非裔 搶匪包夾，與搶匪特徵等更多細節。

女兒聞呼救聲趕到 遭歹徒撞倒在地

華裔Yvonne女士2月23日下午下班後，開車到某廣場買水餃，之後開車回家。她說，整個過程沒有發現異常，約在晚6時回到家中，將車停入車庫後，沒有立刻關閉車庫門，下車後她打算先將放在車庫裡的毯子收起來。沒想到一回頭，一名非裔男子從車庫中兩輛車的中間向她走來，另一名非裔男子從另一輛車的右側走進來，把她逼到車庫裡面。

Yvonne在二人走近時，意識到危險後高聲大叫。她說，當時就想著怎麼呼叫，怎麼尋求別人的幫助。就在她來不及多想時，其中一個非裔男子從她手中一把搶過皮包。這時候，在屋內的小女兒聽到母親呼救聲跑了出來，並向搶走皮包的歹徒追出去。但小女兒並沒有注意到另一側的歹徒，那名歹徒將她的小女兒推倒在地，隨即跑走。小女兒受了輕傷，身體有瘀青。

小女兒描述，事發時她正在屋內，突然聽見母親在車庫大喊，喊叫聲「很不尋常」，趕緊跑出屋子，她看到其中一個搶匪個子很高、頭髮編成髒辮（dreads）。身著黑色或深藍帽衫，印有白色的字。他下身穿著愛迪達的運動褲，褲子側邊有三條白槓。她追著高個子搶匪時大喊著，沒注意到身後另一個搶匪而被推到在地，撞到頭部。

Yvonne說，事發時天色已黑，加上車庫內燈光昏暗，她並沒有看清兩名罪犯的樣子，但知道兩人當中一人身高較高，兩人均著深色帽T，其中一人上衣印有黃色圖案或文字。她說，作案應該共有三人，因為行搶的二人上了一輛銀色或灰色轎車離開，當時車子已經掉好頭，準備隨時逃走。

回想事發當天，Yvonne並沒有注意到被車子跟蹤到家。她懷疑是歹徒在路口等待，看到有下班回家的人，有可乘之機時再動手。

搶匪事發前日前 羅蘭岡麵包店行搶

搶案發生後，有一對母女在Punete Hills商場Burlington店外的停車場，撿到了被搶皮包的「殘骸」，循著包內文件地址找到她家人住址，歸還皮包。裡面錢包沒有了，但其他雜物還在。

Yvonne的小女兒到Burlington店查看錄像，發現三名歹徒中有一個正是2月11日羅蘭岡麵包店搶案的搶匪。因為該搶匪穿著深色連帽衣衫，衣服上印有中文字樣。搶匪的車子是銀色Honda，車牌尾號為「907」。她說，有目擊者曾在Stater Bros看到過那名高個子梳著髒辮的非裔搶匪，手上有刺青，當時背著LV背包。

搶案發生後，Yvonne家中安裝了攝像頭，並在停車時更加小心，先關車庫門再下車。她想提醒華人社區，停車時要特別小心，觀察周圍環境安全後再下車。

Yvonne說，其實華人區治安不好已經有很長時間了，她的朋友曾被搶過。她透過世界日報，還了解到她被搶的那天2月23日，羅蘭岡一家華資花店外，竟然同時有一華人女性被搶皮包，這類搶劫案件已屢見不鮮。