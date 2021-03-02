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搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

羅蘭岡訊
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

近日在羅蘭岡犯下多起針對亞裔女性搶劫案的嫌犯終於落網。洛杉磯縣警局核桃、鑽石吧警分局1日發布消息，近日羅蘭岡發生多起針對亞裔女性搶劫案，嫌犯作案時先尾隨受害者車輛，在她們下車後靠近受害者，再暴力奪走皮包，搶案中多名女性被推倒在地受傷。受害人包括本報報導過，發生在羅蘭岡華資麵包店的搶案，及在受害人家中停車庫的搶案。

警方說，警探獲得嫌疑人的作案車輛信息。2月25日，警探發現嫌犯開車在羅蘭岡多個商業區、零售店附近緩速徘徊。警方發現嫌疑人這種行為，與前幾次搶案中低速開車尋找受害者的做法很像，隨後警員在一家超市停車場截停了嫌犯。

警員發現，開車的男性是近日剛犯下盜竊罪（Burglary）的重罪緩刑犯（active felony parole），目前該名嫌犯以多項重罪收押。車上另有一名17歲青少年，因曾犯下搶劫罪、持有盜竊來的半自動.40口徑手槍，處於重罪緩刑中，他也被以多項重罪拘捕。

駕駛人名叫Alejandro Vallecillo，22歲，橙縣Stanton市居民，目前被控搶劫罪、個人信息盜竊罪、緩刑期間犯法、車內持有槍枝罪，企圖搶劫罪、共謀搶竊罪。

Vallecillo前科累累，曾經因搶劫、盜竊、緩刑期間作案，偷車罪被捕。他共犯過四起重罪，並是幫派成員，目前保釋金為130萬元。該17歲未成年嫌犯是聖伯納汀諾縣Rialto人，他以非法持槍被捕，將被送往未成年拘留所進一步調查。

本案由核桃分局、洛縣警局Major Crimes Bureau (MCB)、Burglary-Robbery Task Force (BRTF)共同偵辦。

麵包店搶案發生在羅蘭岡一廣場內。（谷歌街景圖）
麵包店搶案發生在羅蘭岡一廣場內。（谷歌街景圖）
麵包店搶案發生在羅蘭岡一廣場內。（谷歌街景圖）
麵包店搶案發生在羅蘭岡一廣場內。（谷歌街景圖）

羅蘭岡 亞裔 核桃

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