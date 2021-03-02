我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

洛杉磯市餐館堂食 可望1周內開放

編譯組／綜合報導
洛杉磯市長賈西提1日發表談話，表示學校可望於4月重啟，也提供更多租戶紓困方案。（ABC7）
洛杉磯市長賈西提1日發表談話，表示學校可望於4月重啟，也提供更多租戶紓困方案。（ABC7）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）1日發表疫情緩解的好消息，洛市的餐廳很快就可以開放室內用餐，洛杉磯聯合學區的小學，可望於4月中開放。

賈西提表示，若新冠肺炎疫情持續下降，洛市可能會在一周內，從最嚴重等級的「紫色」下降成「紅色」，商家可望部分重新啟動，消費者可於室內用餐，「我們正處於紅線的邊緣，也就是進行室內25%用餐率，若這種趨勢持續下去，可擴大室內使用率25%以上。」

他樂觀指出，學校可望在4月重啟。他也將協助道奇球場於7日（周日）重新開放為新冠肺炎疫苗施打站點，加快教師接種速度。

針對民眾詢問有關無家可歸營地持續增加，美國疾病預防及控制中心（CDC）建議疫情期間，不要讓他們流離失所。賈西提說，一次性施打的嬌生疫苗（Johnson & Johnson）將對他們有所幫助。

賈西提表示，目前正替因疫情掙扎的民眾持續紓困。國會將替房東提供三倍的住房援助，撥款2億5000萬元。「我們可能會看到多達3億到4億元資金，比去年12月提供的金額翻了三倍，房東要確保租戶了解這一點，並進行申請。

賈西提表達支持洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）的部分立場，但不代表100%支持其所有作為。受害人團體與基層檢察官已發動罷免賈斯康。

賈西提被問到，是否會後悔讓他取代前檢察長雷西（Jackie Lacey）？他表示，「支持賈斯康將司法重啟新篇章的立場」，但他可能不會同意他所有的變革。「當我支持某人時，並不意味著我100%同意他的所作所為，我會密切注意此議題」，他說：「非常重要的是確保我們支持受害者，且不會重蹈覆徹。」

疫情 洛杉磯 疫苗

上一則

卡卡50萬懸賞尋愛犬 狗比人嬌

下一則

「像印鈔票！」 成種大麻華人新美國夢途徑

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
洛縣必要行業員工 3月1日起打疫苗

洛縣必要行業員工 3月1日起打疫苗
3月1日起洛縣這些人也可以接種新冠疫苗

3月1日起洛縣這些人也可以接種新冠疫苗
洛縣疫情減緩 兒童新冠併發症卻月增77%

洛縣疫情減緩 兒童新冠併發症卻月增77%
紐森到訪金山疫苗接種中心

紐森到訪金山疫苗接種中心
賈西提：旅館收容遊民門匙計畫 延長至9月30日

賈西提：旅館收容遊民門匙計畫 延長至9月30日

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業