洛杉磯市餐館堂食 可望1周內開放

洛杉磯市長賈西提1日發表談話，表示學校可望於4月重啟，也提供更多租戶紓困方案。（ABC7）

洛杉磯 市長賈西提（Eric Garcetti）1日發表疫情 緩解的好消息，洛市的餐廳很快就可以開放室內用餐，洛杉磯聯合學區的小學，可望於4月中開放。

賈西提表示，若新冠肺炎疫情持續下降，洛市可能會在一周內，從最嚴重等級的「紫色」下降成「紅色」，商家可望部分重新啟動，消費者可於室內用餐，「我們正處於紅線的邊緣，也就是進行室內25%用餐率，若這種趨勢持續下去，可擴大室內使用率25%以上。」

他樂觀指出，學校可望在4月重啟。他也將協助道奇球場於7日（周日）重新開放為新冠肺炎疫苗 施打站點，加快教師接種速度。

針對民眾詢問有關無家可歸營地持續增加，美國疾病預防及控制中心（CDC）建議疫情期間，不要讓他們流離失所。賈西提說，一次性施打的嬌生疫苗（Johnson & Johnson）將對他們有所幫助。

賈西提表示，目前正替因疫情掙扎的民眾持續紓困。國會將替房東提供三倍的住房援助，撥款2億5000萬元。「我們可能會看到多達3億到4億元資金，比去年12月提供的金額翻了三倍，房東要確保租戶了解這一點，並進行申請。

賈西提表達支持洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）的部分立場，但不代表100%支持其所有作為。受害人團體與基層檢察官已發動罷免賈斯康。

賈西提被問到，是否會後悔讓他取代前檢察長雷西（Jackie Lacey）？他表示，「支持賈斯康將司法重啟新篇章的立場」，但他可能不會同意他所有的變革。「當我支持某人時，並不意味著我100%同意他的所作所為，我會密切注意此議題」，他說：「非常重要的是確保我們支持受害者，且不會重蹈覆徹。」