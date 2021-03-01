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洛縣必要行業員工 3月1日起打疫苗

記者李雪／綜合報導

洛杉磯縣將於3月1日（周一）開始，向部分必要行業員工提供新冠疫苗，接種工作將大大擴展。包括教育、兒童保育、糧食和農業，以及執法和緊急服務人員可接種，這些群體估計有120萬人。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）2月28日表示，該市新冠疫苗接種地點將於3月2日(周二)重新開放。洛縣65歲及以上居民，依舊符合注射疫苗資格，洛縣公共衛生主管早先曾表示，其中約有70萬人還尚未接受第一針。其中衛生保健工作者，以及長期護理設施的居民、工作人員，也仍在接受疫苗接種中。

洛縣公衛局官員早先表示，洛縣預計下周將總共接種26萬9000劑疫苗，高於本周的21萬1000劑。由於該縣為還未注射第二劑的民眾預留了許多劑量，下周將為三個必要行業的員工，以及65歲及以上的民眾提供總計10萬3000劑疫苗。

在這10萬3000劑劑量中，35.8％將分配給65歲及以上的民眾；27.6％將用於食品和農業員工，包括超市員工；30.3％將分配給教育/兒童保育部門；6.2％將用於緊急服務和執法人員。當局表示這一分配與每個領域的人口規模，以及該縣未接種疫苗的65歲以上人口的規模成正比。

每個領域的員工必須證明有資格接種疫苗，除了帶有照片的身分證件，並提供其在洛杉磯縣居住或工作的證明，還需要證明在符合條件的領域之一工作，例如帶有員工和雇主姓名的員工證，或帶有地址的工資單等。有多種方法提供文件，完整的詳細信息將在縣網站上列出。

州長要求各地將收到的所有疫苗供應的10％留給教師、托兒工作者和其他學校工作人員。但將其分配給洛縣的80個學區將是每周的挑戰。為解決這個問題，洛縣制定一個較複雜的方案，旨在以公平方式分發疫苗。

在每周分配給教育部門的疫苗中，有9％將自動到私立學校，這反映了其學生百分比。但將不包括長堤和巴沙迪那的學區，這兩市有自己的衛生部門，該縣其它80個學區分為五組。剩餘的疫苗分配將有一個公式計算，其中評估學生整體入學數、貧困學生百分比、每個社區的新冠病例率，以及學校是否已經在為有需要的學生提供面授課程等因素。這一公式意味著洛杉磯聯合學區（LAUSD）可能每周會分到約40％的教育領域的疫苗。

有資格在縣內接種的民眾，可以通過縣府網站預約：vaccinatelacounty.com。

疫苗 洛縣 教育部

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