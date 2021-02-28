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嬌生疫苗副作用小 只需打1劑

記者謝雨珊／洛杉磯報導
近距離接觸是最容易且最常傳染的途徑。（線上截圖）
近距離接觸是最容易且最常傳染的途徑。（線上截圖）

新冠疫情仍持續蔓延，加州台灣同鄉聯誼會秉著「處處照顧鄉親」的宗旨，27日下午舉辦線上新冠肺炎醫學講座，邀請三位專家分享新冠疫苗注射計劃及預防措施等。前嘉惠爾醫院傳染病委員會主席黃重德強調，近距離接觸是最容易且最常傳播的途徑，戴口罩固然重要，但保持社交距離才是預防染疫的最主要辦法。

黃重德會診的新冠肺炎病人超過1000多人，在服務的四個醫院內做出統計數據，發現醫院內有二分之一護士都染疫，因為他們需要近距離照顧病患；醫師染病人數比護士低，而較少接觸病人的行政人員染疫人數為零。他提到，經驗及科學研究都顯示，近距離接觸是最容易且最常傳播的方法。三呎至六呎內就算近距離，病毒濃度最高，因此最容易被感染。新冠肺炎也會透過空氣傳染，主要發生於不通風的室內，在通風良好的地方病毒濃度較低，因此染疫可能性較低。黃重德說，許多染疫者均是在家中被感染，主因是在室內近距離接觸，較容易傳播疾病。病毒在被咳出後，在飛沫中存活時間通常不超過三小時。

口罩也是預防染疫的重要工具。黃重德建議民眾不要戴布口罩，最好戴一般醫療口罩。許多人認為戴兩層口罩更有效保護自己，他對此表示，兩層口罩過濾效果可能增加，但戴兩層口罩的缺點是不易與人交談，不利於社交距離。他指出，新冠肺炎可能會變成流行病毒，除了施打疫苗外，平時還是得勤洗手、戴口罩、保持社交距離，避免感染到新冠肺炎和其他疾病。

嘉惠爾醫院急救和麻醉主治醫師蔡奇烈通常治療中後期的新冠病患，他分享經驗說，病人若需插管進入加護病房則死亡率較高。在疫情期間的死亡者很是可憐，家屬也不得到醫院向遺體告別。因此他呼籲大眾，平日最好做好預防措施，盡量不要讓自己染疫。

提到新冠肺炎疫苗的施打，據最新消息，嬌生疫苗已獲FDA批准。黃重德表示，嬌生疫苗施打有效率比輝瑞及莫德納疫苗低，僅有76%，不過嬌生只需要打一劑疫苗，且副作用比較小。假設打了一針不放心是否有效，接種三周後可請家庭醫生開單，驗血檢查身體是否有抗體。有線上參與民眾詢問，做過手術、生過大病、花粉過敏或海鮮過敏者是否適合施打疫苗？黃重德回應表示，之前打任何疫苗曾出現過敏反應，最好不要接種疫苗。其他疾病者最好詢問家庭醫生是否可施打疫苗。至於曾染過新冠肺炎者，最好等一陣子再打疫苗。

黃重德會診的新冠肺炎病人超過1000多人。（線上截圖）
黃重德會診的新冠肺炎病人超過1000多人。（線上截圖）
嘉惠爾醫院急救和麻醉主治醫師蔡奇烈。（線上截圖）
嘉惠爾醫院急救和麻醉主治醫師蔡奇烈。（線上截圖）

疫苗 新冠肺炎 社交距離

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