2周3起羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

洛杉磯 東區華人 密集城市羅蘭岡（Rowland Heights）治安敗壞！從2月11日到2月23日連續有三位華人婦女被搶劫，令華人心生畏懼。23日被搶的華人苦主Penny葉女士在Colima大街上經營一家花店18年，當天傍晚打烊後準備回家時遭遇搶劫，皮包，證件、信用卡、現金等全部被搶走，案發經過驚心動魄歷歷在目，她希望警方能儘快將不法之徒繩之以法，加強社區治安。

葉女士表示，23日晚6時50分左右花店打烊，她將汽車 車尾朝向花店，車頭朝外停靠，將後車廂的花架拿下來，之後鎖好花店大門。左手拿著手機，右手拿著黑皮包，還特別留意商圈內是否有可疑人員才敢走向汽車。

當時左鄰右舍的商鋪差不多都關門了，葉女士準備走向汽車時，看到一輛銀灰色本田（Honda Civic）汽車駛入商圈，坐在副駕駛的一名非裔搶走她手中的皮包，然後跳上車準備跑路。葉女士情急之下跑到汽車前方擋住去路，一邊用手拍打汽車引擎蓋，一邊大聲呵斥讓歹徒把皮包還給她。

葉女士和車中一名男子四目相對，據她描述歹徒「瘦瘦高高，穿著套頭衫，皮膚偏深咖啡色，圓臉」。當葉女士轉身來到汽車側面準備打開對方車門時，兩名嫌犯駕車逃走。葉女士表示，現在想起有些害怕，她深知直接擋住歹徒汽車很危險，但情急之下不容考量。

葉女士表示，案發後她趕緊報警，洛縣警局核桃分局警員做筆錄，登記丟失的物品，皮包中還有Ipad，銀行支票，錢包，信用卡，社安號以及大約2000元現金。做筆錄的警員不解，為何要帶這麼多現金？葉女士實在委屈。她說，隔天一早準備去洛杉磯花市進貨，身上的現金正是要付給花商，因為有些花商不刷卡。

「別人都以為亞裔女性都喜歡佩戴珠寶帶現金」，可是每個人都有不得已苦衷。葉女士平時為人低調，穿戴簡樸，現金是要給花商的貨款。「我在洛杉磯32年辛勤工作，奉公守法，和許多移民朋友一樣辛苦經營自己的生活，為何遭遇搶劫還被人指責不應該隨身攜帶現金？」

葉女士表示，皮包中還有駕照，Ipad也有很多私人資料，想到這些心情都難以平復。原本她不願意曝光，但更不希望因為自己是弱勢而成為不法分子眼裡的「肥羊」。她知道最近社區常常發生搶劫案，顯然有一群慣犯。葉女士希望透過自己親身經歷，引起社區和政府重視，加強治安管理。