洛縣教職、警消人員、超市員工 3月1日起打疫苗

洛縣將於3月1日起，開放教育從業人員、包括超市員工在內的農產品及食品工人、及警消人員接種新冠疫苗。（美聯社）

3月1日起，洛縣 將開放教育從業人員、包括超市員工在內的農產品及食品工人、及警消人員接種新冠疫苗 。在眾多教師工會施壓下，為了讓學生安全地重返校園，洛杉磯縣在這波接種名單中，計畫分五區進行疫苗分配。其中洛縣聯合學區估計可取得40%疫苗配額。據悉，這波新開放的名單，將有近170萬人符合接種疫苗資格。

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前公布，加州將分配疫苗數量中的10%給教職人員及托兒所員工。洛縣將根據此計畫進行，8%疫苗直接分配給私立學校；除了巴沙迪那市（Pasadena) 及長堤市 (Long Beach) 的其他80所洛縣公立學校，將根據新的分配系統列為五區；每區預計接種20%的公立學校學生。光是洛縣聯合學區就佔了兩區。該學區有46萬5000名學生。

洛縣教育局 委員Debra Duardo表示，洛縣將依據各校的學生註冊人數為主、地區染疫風險程度、學生貧富多寡來分配疫苗。貧富多寡主要以符合免費中餐及餐費減額的學生人數為標準。目前洛縣聯合學區、格蘭杜拉（Glendora)學區、及庫爾富（Culver City) 學區將負責各自的疫苗接種註冊。洛縣包括托兒所、私立學校、高等教育者共約69萬1000名教育從事人員。

政府官員將小學重啟日期定在4月9日。洛縣教育局委員Austin Beutner表示，洛縣各大小學需要至少有包括學生、老師、學校行政人員、巴士司機等2萬5000人接種，校園才有望重啟，預計在開放接種後的五周至六周可達成。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣大型疫苗接種中心將在周六提供名額給幼兒照顧者，在周日提供名額給私立學校教育從事人員。洛縣的兒童醫院亦會提供接種疫苗的服務。由於不確定接下來將進貨多少劑疫苗，政府官員難以預測何時能讓所有教職人員完成接種。不過大家都必須打兩針才算完成接種，全數教職人員成功接種還得花上一陣子。民眾可上vaccinatelacounty.com預約註冊接種疫苗。