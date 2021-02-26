羅蘭岡再傳搶案 疑與年三十華資麵包店案同夥人

麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

農曆大年三十（2月11日）在羅蘭岡 （Rowland Heights）一華資麵包店內一名華裔婦女被搶走皮包一事，對當地華人社區造成的陰影尚未消散，24日又有一位華裔女士在一個社群貼文表示，其家人在自家車庫遭麵包店搶案同一夥人搶劫，她請住在羅蘭岡的民眾多多注意。

這位女士稱在上周，羅蘭岡的家人下了班回到家，在自家車庫裡被搶走皮包。其家人還受了點傷，「去過急診後已無大礙。主要還是心有餘悸。」

她表示，之所以判定搶匪與麵包店搶案是同一夥人，主要是其中一名非裔 搶匪穿著麵包店搶案視頻中同樣的衣服，且車牌號的尾號同樣是「907」的銀色Honda Civic轎車。她稱作案共有三名非裔。

在先前羅蘭岡麵包店搶案中，搶劫的非裔男子穿著顯眼的黑色帶有中國字的連帽上衣，視頻中帽衫上「獨尊」二字清晰可見。

這位女士稱，家人並不清楚是遭尾隨，還是歹徒在路上停留挑選回家的人作案。她說家人平時進出都很留意，但那天並沒有看到有車尾隨。家人財物損失沒有太多，身上現金不多，信用卡、銀行卡也沒幾張，都已在第一時間報失。

這位女士在臉書上又說，搶案發生後，有一對母女在Punete Hills商場Burlington店外的停車場，撿到了被搶皮包的「殘骸」，循著包內文件地址找到她家人住址並歸還了皮包。她說，錢包沒有了，但裡面其他雜物還在。

她提及，後來Burlington店也為警方提供了監控視頻，警方也會對受害人的車子提取指紋。她稱搶匪當時曾大力拍打車子，可能會留有指紋。

面對搶案頻發，羅蘭岡華人協會會長陳正治說，羅蘭岡地區和加州 整體的治安是一體的，整個加州的治安都在惡化。「我們現在面臨在人權和法治之間，寬容和嚴懲之間取得平衡，許多相關的立法，從1994年的三振法案讓連犯三案就無期徒刑的嚴懲犯罪，到2014年47號提案，縱容作案950元以下歸為輕罪的縱容態度，加上削減警察預算，嚴限警察執法等等，造成加州治安年年惡化，大家有目共睹。唯一拯救加州治安的途徑，就是我們利用手上有力的選票，重新立法。」