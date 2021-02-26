中國火鍋底料非法進口？商家喊冤：海關和FDA都放行

名揚火鍋底料。（楊女士提供）

美國 農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國 非法進口。而此次涉事的「名揚」火鍋底料，廣受不少在美華人 的好評，有食客認為此次事件可能並非食品本身原因。而涉事的貿易公司代表解釋，該產品多年來都能經過聯邦機關檢測，即使這次發出召回後，仍被海關和聯邦食品暨藥物管理署（FDA）放行，聯邦各部門間的不協調，令小商家非常為難。

美農業部指含牛油成分將回收

美國農業部食品安全檢疫處（FSIS）表示，加州貿易公司GLG Trading將回收未經檢查從中國進口的9萬6810磅火鍋底料。爭議焦點在於，名揚火鍋底料中含有牛油成分。FSIS發言人Mitch Adams說，將回收的產品上沒有聯邦檢驗標誌，GLG公司是在驗證時發現這個問題。

消費者指火鍋有牛油才香 竟成爭議

家住阿罕布拉市來自四川的楊女士表示，這款底料正是因為牛油多才香，和在家鄉吃到的火鍋味道最接近，沒想到正是牛油成為爭議。多年來她都是長期購買這款火鍋底料，尤其是去年以來火鍋店大多歇業，在家吃火鍋都是用這款底料，非常方便。她當日仔細查看了早先購買的這款底料包裝，上面都有註明FDA的註冊號以及出口健康註冊號，說明已被認可過。猜測這次召回可能是政策和手續方面問題，並非食品本身問題。

而GLG貿易公司目前似乎正有計畫聯絡律師挑戰聯邦機關決策。該公司負責人Lucius對本報解釋，公司從2018年開始進口這款火鍋底料時，就做了大量準備工作，包括請FDA退休職員、農業部動植物衛生檢查局（APHIS）退休實驗室教授諮詢等，確定美國無任何規定禁止進口牛油。因規定要求，如果牛油是產品中的唯一動物源，也符合其他各項標準後，是可以合法在美銷售。於是該公司也按照相關規定和廠商調整了配方，符合中國食品檢測、中國出口的檢疫，以及美國的進口檢疫等各項標準。

三年來進多批貨 曾抽查也過關

Lucius表示，這三年期間已經走了很多貨了。其中也有幾次被農業部、海關等各部門抽查過樣品，他們都積極提供材料配合檢驗，也都通過放行，而這些檢測達標文件他也展示確有其事。但這一次FSIS的回收令，也令他們困惑，因為該部門本月8日曾來倉庫表明要調查，並稱還在運輸路上和港口的貨，公司都不會再收到了，公司也表示會積極配合提供所有文件，隨後22日FSIS又發出了公開的召回令。他表示，但可笑的是，24日公司還收到貨，海關和FDA都放行了說明沒有問題，「我都不知道我們應該相信哪個部門，遵守哪個法律」？

稱有黑貨賣超市 或遭池魚之殃

Lucius根據該部門的德州調查員透露的信息，猜測這次事件是因為，早先有不法商家走私了一批同品牌火鍋底料在德州銷售，沒有貼標籤。而這批「黑貨」賣給的超市，同時有賣GLG正規進口的貨，兩者混在一起賣。因為當時調查員稱，他們發現銷售的貨中有一半沒有標籤，而這家超市被查到後，自然不可能提供「黑貨」方的文件給調查人員，而提供的是GLG公司的文件。Lucius表示，當然公司即使知道此事後，也並沒有懼怕，而是積極配合調查。

可是最近發布的召回令，在媒體解讀下變成「中國的牛油會吃死人」，這令他深感遺憾。他表示，知道聯邦各部門可能有時不一致，調查工作慢，但作為在美的華人小企業，做生意很難，這樣的事件很可能讓小企業撐不下去。

他希望華人民眾不要隔岸觀火，畢竟華人食品中含有豬油牛油成分的很多，如果今天說牛油不健康，那明天會不會說月餅裡有豬油也不健康，以後華人吃東西更困難。他認為這可能是一場文化衝擊，並希望華人能發聲。