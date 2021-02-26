我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

中國火鍋底料非法進口？商家喊冤：海關和FDA都放行

記者李雪／洛杉磯報導
名揚火鍋底料。（楊女士提供）
名揚火鍋底料。（楊女士提供）

美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口。而此次涉事的「名揚」火鍋底料，廣受不少在美華人的好評，有食客認為此次事件可能並非食品本身原因。而涉事的貿易公司代表解釋，該產品多年來都能經過聯邦機關檢測，即使這次發出召回後，仍被海關和聯邦食品暨藥物管理署（FDA）放行，聯邦各部門間的不協調，令小商家非常為難。

美農業部指含牛油成分將回收

美國農業部食品安全檢疫處（FSIS）表示，加州貿易公司GLG Trading將回收未經檢查從中國進口的9萬6810磅火鍋底料。爭議焦點在於，名揚火鍋底料中含有牛油成分。FSIS發言人Mitch Adams說，將回收的產品上沒有聯邦檢驗標誌，GLG公司是在驗證時發現這個問題。

消費者指火鍋有牛油才香 竟成爭議

家住阿罕布拉市來自四川的楊女士表示，這款底料正是因為牛油多才香，和在家鄉吃到的火鍋味道最接近，沒想到正是牛油成為爭議。多年來她都是長期購買這款火鍋底料，尤其是去年以來火鍋店大多歇業，在家吃火鍋都是用這款底料，非常方便。她當日仔細查看了早先購買的這款底料包裝，上面都有註明FDA的註冊號以及出口健康註冊號，說明已被認可過。猜測這次召回可能是政策和手續方面問題，並非食品本身問題。

而GLG貿易公司目前似乎正有計畫聯絡律師挑戰聯邦機關決策。該公司負責人Lucius對本報解釋，公司從2018年開始進口這款火鍋底料時，就做了大量準備工作，包括請FDA退休職員、農業部動植物衛生檢查局（APHIS）退休實驗室教授諮詢等，確定美國無任何規定禁止進口牛油。因規定要求，如果牛油是產品中的唯一動物源，也符合其他各項標準後，是可以合法在美銷售。於是該公司也按照相關規定和廠商調整了配方，符合中國食品檢測、中國出口的檢疫，以及美國的進口檢疫等各項標準。

三年來進多批貨 曾抽查也過關

Lucius表示，這三年期間已經走了很多貨了。其中也有幾次被農業部、海關等各部門抽查過樣品，他們都積極提供材料配合檢驗，也都通過放行，而這些檢測達標文件他也展示確有其事。但這一次FSIS的回收令，也令他們困惑，因為該部門本月8日曾來倉庫表明要調查，並稱還在運輸路上和港口的貨，公司都不會再收到了，公司也表示會積極配合提供所有文件，隨後22日FSIS又發出了公開的召回令。他表示，但可笑的是，24日公司還收到貨，海關和FDA都放行了說明沒有問題，「我都不知道我們應該相信哪個部門，遵守哪個法律」？

稱有黑貨賣超市 或遭池魚之殃 

Lucius根據該部門的德州調查員透露的信息，猜測這次事件是因為，早先有不法商家走私了一批同品牌火鍋底料在德州銷售，沒有貼標籤。而這批「黑貨」賣給的超市，同時有賣GLG正規進口的貨，兩者混在一起賣。因為當時調查員稱，他們發現銷售的貨中有一半沒有標籤，而這家超市被查到後，自然不可能提供「黑貨」方的文件給調查人員，而提供的是GLG公司的文件。Lucius表示，當然公司即使知道此事後，也並沒有懼怕，而是積極配合調查。

可是最近發布的召回令，在媒體解讀下變成「中國的牛油會吃死人」，這令他深感遺憾。他表示，知道聯邦各部門可能有時不一致，調查工作慢，但作為在美的華人小企業，做生意很難，這樣的事件很可能讓小企業撐不下去。

他希望華人民眾不要隔岸觀火，畢竟華人食品中含有豬油牛油成分的很多，如果今天說牛油不健康，那明天會不會說月餅裡有豬油也不健康，以後華人吃東西更困難。他認為這可能是一場文化衝擊，並希望華人能發聲。

民眾通常在家自煮火鍋，都會購買現有的火鍋底料製作。（記者李雪／攝影）
民眾通常在家自煮火鍋，都會購買現有的火鍋底料製作。（記者李雪／攝影）

華人 中國 美國

上一則

疫情讓1/3洛縣居民食物緊缺 40%非裔陷困境

下一則

洛縣教職、警消人員、超市員工 3月1日起打疫苗

延伸閱讀

世界晚報／戴琪：中國須履行承諾 美將定貿易新規

世界晚報／戴琪：中國須履行承諾 美將定貿易新規
拜登推翻川普命令 紐約市摘掉「無政府」帽子

拜登推翻川普命令 紐約市摘掉「無政府」帽子
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
上海入境包裹 揪出406隻活螞蟻

上海入境包裹 揪出406隻活螞蟻
嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招健康爽吃法

嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招健康爽吃法
腎臟病友火鍋怎麼吃？清水湯底、吃料不喝湯

腎臟病友火鍋怎麼吃？清水湯底、吃料不喝湯

熱門新聞

5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登