電郵詐騙頻傳 華商匯款失財

華人遭遇電郵詐騙，將貨款匯到詐騙分子的戶頭，損失2萬7000元。（取自網路）

電郵匯款詐騙 層出不窮，近日華人 物流公司的客戶不慎遭遇電郵詐騙，將貨款匯到詐騙分子的帳戶，損失2萬7000元。雖然物流公司及其客戶分別且多次向銀行交涉，但均無果，令受害者苦惱不已。

在西柯汶納市（West Covina）經營物流公司的阮先生表示，他的客戶一直以支票結算，但根據公司規定若超過萬元，客戶必須透過匯款（Wire）或是轉帳（ACH）形式支付款項。近日客戶有一筆2萬7000元的貨款待付，物流公司工作人員於是將付款信息發送電郵至客戶。

阮先生表示，2月17日客戶前往銀行準備轉帳，正好在此時客戶收到另一封詐騙分子寄來假冒物流公司的電郵，客戶沒有多想，就按照電郵上的帳戶信息匯出2萬7000元。可是另一頭的物流公司同事因遲遲未收到貨款，一再催促客戶，客戶此時才恍然大悟可能遭遇詐騙。

客戶將匯款信息證明提供給物流公司，經核對發現匯款地址、帳號（account number）和銀行代碼（routing number）等信息，與物流公司均不符。

阮先生表示，事實上他們發現這件事後反應非常快，17日客戶於早上10時左右把錢匯給假冒帳號之後，他的物流公司的員工中午和客戶核實，並在當天下午4時拿到匯款信息之後，確認客戶受騙；下午4時41分在了解到問題的嚴重性之後，並向銀行報備，同時在下午6時左右向警方報案，取得案件號碼。

除了客戶向主流銀行舉報此問題外，物流公司也向銀行舉報身分盜竊的問題。阮先生提到，該公司、詐騙分子、客戶，三方的帳戶均在同一銀行，原以為此事處理起來較為容易，可沒想到困難重重，把錢找回來可能也無望。

阮先生表示，客戶在早上匯款，下午發現受騙後與銀行交涉，銀行表示總行東部時間已經下班，可能要等到隔天早上等錢轉到，再做撤銷。殊不知只過了一晚，銀行告知對方已將錢取走，無法再做撤回。

客戶在18日一早前往銀行櫃台找到經理，查看不法分子的賬戶，雖然經理未告知更多細節，但表示「一看就知道是詐騙帳戶」，因為餘額很低，並且一有錢到帳就被馬上提走，這種情況還不僅只有一筆交易，言下之意該帳戶經常如此交易。

阮先生表示，雖然物流公司不是直接受害者，但也是間接受害者。同時他認為銀行監管存在一些漏洞。他提供一些建議給廣大民眾，任何付款或是銀行轉帳之前一定要雙方核實；盡量用華人中小型銀行服務，主流大銀行並沒有主動保護小散戶；美國 在詐騙匯款方面的監管很低，且沒有執法機構介入調查，銀行可能知道這些問題，但並沒有受到重視。

他還提到，雙方對於銀行的反應非常不滿意，主流銀行的後台和前端作業完全脫離。雖然銀行職員非常努力幫忙，但後台不願意處理。他認為，如果這種事情不重視管理，類似事件會越來越猖獗。