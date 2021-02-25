「匯款前再三核實」 銀行：指定匯款事後難撤銷

銀行業者表示，匯款後受害者一旦發覺被詐騙，損失金額難以要回。防止受騙的最好方法就是匯款前再三核實帳戶信息。（取自網路）

華裔 業者向商家支付貨款時，遭遇電郵欺詐，以致按照詐騙 分子寄來的電郵中的帳戶信息，在某主流銀行將貨款匯到詐騙分子的戶頭，損失達2萬7000元。銀行業者表示，若是客人指定銀行匯款到某戶頭，之後難以撤銷，恐無法將錢要回，並提醒最近電郵詐騙匯款頻發，最好的辦法就是匯款前再三核實對方的銀行帳戶等信息，避免上當受騙而後悔莫及。

中國 信託銀行（CTBC）高級副總裁、專門處理商業銀行（Commerical Banking）業務的Warren Chiang表示，最近他的確聽到很多這種不法分子假冒某公司名義騙取客人的匯款，從幾萬元到十幾萬元都不等。

他指出，銀行沒有過失，客人指向哪兒，銀行就會根據客人提供的帳戶信息匯到哪兒，在不是銀行的過錯下，客人匯出去的錢通常要不回來。假若是轉帳（ACH Transfer），在發覺被騙的24至48小時後，若以電郵等書面形式通知銀行，可能還有機率要回來，但具體情況也要根據個案決定。

Chiang表示，假若不幸遇到匯款詐騙，客人要趕快凍結帳戶並報警，日後如有律師與銀行交涉，銀行拿到法院執行令可能才會協助調查。但通常情況下錢只要匯出去，立刻被詐騙分子提走，很難再要回來。因此最好的辦法就是在匯款前一定要再三核對。

曾供職於某主流銀行，不願具名的陳小姐表示，她之前供職的銀行無論是電匯（Wire）還是轉帳（ACH Transfer），實際操作過程中如果是大額匯款，銀行的防止詐騙部門（Fraud Prevention Department） 會和客人確認。即便是客人來到銀行櫃台，櫃員（Teller）已經向客人確認過所有信息，但防止詐騙部門仍會再次和客人確認，有時讓客人覺得很煩人，或是覺得懊惱。

陳小姐提到，但這種情況在不同銀行有不同的處理方式，她供職的銀行屬於「寧可錯殺一百，也不能放過一個」，這種情況的好處，就是重複性的確認工作，在某種情況下能挽救一些不必要的損失；壞處就是讓客人覺得很煩人，非常不方便。但仍有一些主流銀行採取的態度則是「寧可漏掉，也不能錯殺」，他們希望給客人創造更方便的用戶體驗。因此每個不同的銀行在方便性和安全性之間做選擇，每家銀行的各自監管制度也不相同。