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被罵「中國病毒」 韓裔青年洛杉磯韓國城無故遇襲

本報訊
金丹尼向媒體介紹自己遭遇仇恨犯罪攻擊的始末。（電視截圖）
金丹尼向媒體介紹自己遭遇仇恨犯罪攻擊的始末。（電視截圖）

近期在洛杉磯韓國城（Koreatown）發生一起攻擊事件，韓裔青年金丹尼（Denny Kim）受到了仇恨犯罪襲擊。洛杉磯警局（LAPD）探員正在檢視街邊監控錄影緝凶。

金丹尼23日向主流媒體介紹，一周前在肯莫爾大街（Kenmore Avenue）的人行道上，發生的事情仍然令他不寒而慄。金丹尼說：「當我看到自己的臉部受到傷害時，我一生都會感到恐懼。而且我不知道該怎麼想，我只是在捍衛自己的生命。」

在被攻擊一周以後， 27歲的金丹尼仍然是眼圈發黑，通過被打骨折的鼻子呼吸。當時有兩名男子揚言要殺死他，對他種族辱罵，然後在無緣無故的襲擊中將他打倒在地。

金丹尼說，攻擊者稱他為「中國佬」（ching chong）...「中國病毒」（Chinese virus）...各種各樣的令人討厭的說詞。最終他被擊中臉部，被打倒在地。

金說，他要感謝他的朋友幫忙，趕走襲擊者並挽救他的生命。

金的朋友和社區活動家趙約瑟（Joseph Cha）說：「我在尖叫，叫他們停下來。在尖叫中，他們也叫我種族歧視。」

遺憾的是，他們對於攻擊者的描述太含糊了，對於破案沒有多大價值。 LAPD警探正在該地區尋找安全錄像帶，並將這種襲擊調查為帶有犯罪威脅的仇恨犯罪。

金丹尼在洛杉磯長大，並且從軍報國，他說他以前也曾經歷過種族主義。這位空軍老兵說，「在我的整個職業生涯中，由於自己的族裔，遭受了很多輕微的侵犯。我從沒有覺得自己適合那一類別，我也從未覺得自己有一種歸屬感。」

金丹尼和他的朋友們正在加入一個不斷發展的反亞裔種族主義運動，使人們意識到自病毒大流行開始以來，發生了針對亞裔美國人的3000起仇恨事件。

洛杉磯 亞裔 種族主義

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