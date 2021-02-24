洛縣通過「英雄工資」 4個月內時薪多5元

洛杉磯 縣縣政委員會23日通過一項緊急法令，要求食品雜貨店和藥品零售店僱主向在COVID-19大流行期間繼續工作的員工提供「英雄工資（Hero Pay）」，每小時額外支付五元，令時薪高達20元。但因該法令只對300人或以上的全國連鎖商家，且每個店面擁有十名以上雇員的商家有效，預計受到影響的華資商家有限。

該法令由洛杉磯縣縣政委會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）與縣政委員霍莉．米切爾（Holly J. Mitchell）共同起草，蘇麗絲表示，新冠疫情 仍在持續當中，但食品雜貨和藥品零售員工仍冒著安全風險繼續工作服務社區，這些員工包括老年人和單身母親，自大流行開始以來，就一直冒著生命危險，維持食物供應鏈的運行，並提供家庭需要的藥品。許多人在恐懼中工作，缺乏足夠的財政支援，而他們的雇主繼續看到利潤 增長，高管們獲得高額的薪酬獎金。增加員工的英雄工資，是為最脆弱群體爭取權利和尊嚴。

布魯金斯學會一項調查顯示，相關行業的零售商在2020年利潤平均增長了40%，平均利潤為167億元，而其股價平均上漲了33%，公共衛生危機和經濟崩潰，使得低工資的一線工人與其雇主和股東之間的鴻溝進一步加大。

洛縣23日通過的緊急法令，要求洛縣轄區的食品雜貨和藥品零售雇主，即在全國公開交易或擁有300名或更多雇員，每個店面擁有十名以上雇員的店家，向其雇員提供「英雄工資」，即在120天內每小時額外支付五元工資。

該動議同時要求洛杉磯縣消費者商業事務部與勞動力發展／老齡化／社區服務部（WDACS）協調，在通過之日起90天內向縣政委員會報告緊急法令的執行情況。

從上月開始，全美部分城市出台了類似的「英雄工資」緊急法令，包括洛杉磯、長堤、西雅圖、舊金山、聖塔蒙尼卡、奧克蘭、伯克萊、西好萊塢、波莫那和蒙地貝婁等。

目前員工、商家和民眾對「英雄工資」各有看法。在員工普遍歡迎「英雄工資」的同時，大多數商家對此則持反對態度，認爲政府的手伸得太長。長堤一名同時擁有Ralphs、Food 4 Less及其他多家零售店的商家，在政府行政命令出來後馬上關掉兩家分店，解雇200名員工。

部分民眾認爲，疫情期間開門商家的員工確實每天冒著危險上班，在很多行業的員工可以拿到政府福利補助的情況下，他們也應該獲得經濟上鼓勵和精神上的支持；部分民眾則認爲，美國一直是市場經濟，政府沒有理由對企業給員工的報酬指手畫脚，在疫情之下，企業和商家能夠堅持開門營業，保持員工就業已經不容易，政府沒有理由要求企業按照其要求給與員工獎勵。

最低時薪方面，洛杉磯市和洛杉磯縣政委員會管轄的縣屬地，去年7月1日起都規定雇員至少26人和更多的企業，最低時薪從14.25元調整為15元；雇員少於26人的企業，最低時薪從13.35元調高至14.25元，今年7月1日起並調高為15元，和規模至少26人或更多的公司一致。