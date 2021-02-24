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「英雄工資」過關 洛市超市恐漲價因應

編譯組／綜合報導 
洛市府首席立法分析師周雪倫（Sharon M. Tso，譯音）指出，如果市府通過超市員工時薪增加五元，連鎖超市業者，可能會增加商品零售價格，甚至關閉更多分店。(FOX電視台)
洛市府首席立法分析師周雪倫（Sharon M. Tso，譯音）指出，如果市府通過超市員工時薪增加五元，連鎖超市業者，可能會增加商品零售價格，甚至關閉更多分店。(FOX電視台)

根據洛杉磯市府首席立法分析師周雪倫（Sharon M. Tso，譯音）近日完成的分析報告指出，如果市府通過超市員工時薪增加五元的規定，兩家大型連鎖超市集團業者，可能會增加商品零售價格，甚至關閉更多分店，因為業者的獲利並沒有外界想像的高。

周雪倫指出，持有Ralphs與Food 4 Less的Kroger，與持有 Vons、Pavilions等分店的Albertsons集團，其實獲利並不高，在2019年時的獲利率，甚至等同或低於業界平均2.2%。因新冠疫情而起的囤貨潮，帶來的營收增加，並未轉換成淨營利。也就是說，Kroger與Albertsons雖然在2020年初營收大增，但公司的營利並未增加，2020年第三季的營利甚至低於平均。 

周雪倫的報告還表示，獨立零售業者過去五年的平均淨利為1.85%，但在新冠來襲後，反倒因為居家令而下跌。報告並指出，雖然加薪可能讓員工購買力增加，但零售店卻可能調高貨品價格，一般消費者每個月得多付33元，120天的加薪期間，可能總共得多支出132元。更別提部分業者甚至可能直接關店。

洛杉磯市議會23日的委員會聽證會上，出席委員同意將「英雄工資」（hero pay）的零售店員工調薪案送交全院表決。一旦市議會通過此案，Kroger與Albertsons等店家，或是在洛杉磯市區內雇員達一定人數者，都得在120天內多付給員工每小時五元的薪水，「加薪」後的時薪將達22.51元，等同加薪29%。全案預定24日進行市議會全院表決。 

市議員的主張源自於布魯金斯研究院（Brookings Institution）的分析，指Walmart、Kroger與Albertsons三大業者，因為疫情關係在2020年前三季收入，增加了68億元，比2019同期成長98%。 

長堤市已經通過加薪提案，要求零售店為員工增加時薪四元，因此Kroger已經決定關閉當地的兩家分店。洛杉磯市如果比照辦理，雖然不少店家可能受到影響，但市議員希望納入的Target，卻因為部分市區內分店的樓地板面積未達8萬5000平方呎，因此不會受到英雄工資的影響。　 

洛杉磯 營收 疫情

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